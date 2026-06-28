Takuma Asano se marcha del Mallorca al Sanfrecce Hiroshima

Palma, 28 jun (EFE). - El futbolista japonés Takuma Asano abandona la disciplina del RCD Mallorca tras no renovar su contrato y firmará por el Sanfrecce Hiroshima de la J League japonesa.

Asano llegó a la isla en el verano de 2024 y ha disputado un total de 46 partidos, muchos de ellos saliendo desde el banquillo, en los que ha aportado tres goles y dos asistencias, cifras pobres para lo que apuntó en sus primeras semanas.

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La etapa del nipón en el Mallorca ha estado marcada por sus constantes problemas musculares, que le han dejado fuera de combate en grandes tramos de la temporada con sus posteriores recaídas, llegando a ser reconocido por su exentrenador, Jagoba Arrasate, como "un jugador de 60 minutos".

De esta manera, Asano se marcha del Mallorca tras pasar sin pena ni gloria y con el descenso de categoría a LaLiga Hypermotion, que obligará a la entidad balear a una reconstrucción severa para recuperar su condición de equipo de LaLiga EA Sports. EFE

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