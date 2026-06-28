Sudáfrica y Canadá abogan por fortalecer sus relaciones antes de enfrentarse en el Mundial

Nairobi, 28 jun (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, habló con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para "fortalecer los vínculos bilaterales" y el comercio, antes del partido este domingo entre ambos países en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Nos comprometimos a estrechar nuestros lazos, sin dejar de mantener una postura firme respecto al resultado que preferíamos que tuviera el partido de fútbol", indicó Ramaphosa a través de la red social X.

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El mandatario aprovechó el evento deportivo para destacar que "Sudáfrica y Canadá mantienen una relación de colaboración estrecha y consolidada en los foros multilaterales y persiguen prioridades comunes en materia de comercio, inversión y en sectores como la energía y la agricultura".

"Ambos deseamos suerte a nuestras respectivas selecciones nacionales y acordamos volver a hablar tras el partido", concluyó.

Los Bafana Bafana (expresión en lengua zulú que puede traducirse como "los muchachos" o "los chicos") se enfrentarán a los Rojos en la ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, que comenzará este domingo y terminará el 3 de julio. EFE

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