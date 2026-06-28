Sánchez reivindica que España es "el mejor país" para ser y amar en libertad

Madrid, 28 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que España lidera el mapa europeo "arcoíris" de derechos y libertades para el colectivo y, por tanto, es el mejor país "para ser, amar o expresarse en libertad".

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Sánchez celebra el día del Orgullo y recuerda a quienes abrieron camino por los derechos y también a quienes continúan defendiendo cada conquista.

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Aún hoy, en pleno 2026, "hay quienes aceptan el orgullo a regañadientes, quienes no dudan en pisotear los derechos y las libertades y quienes siguen considerando la homosexualidad como un trastorno", ha lamentado.

Y ha apostillado: "Parece que les molesta que vivamos en el mejor país para ser y amar en libertad".

Por eso, ha reclamado no bajar la guardia y seguir avanzando sin miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación, como ha hecho el Ejecutivo esta semana en el Congreso al aprobar la penalización de las mal llamadas terapias de conversión "con el voto en contra de los de siempre". EFE

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