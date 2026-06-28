Sabalenka desafía su maldición en Wimbledon con el regreso de Serena Williams

Javier Peña Atienza

Londres, 28 jun (EFE).- Aryna Sabalenka, número uno del mundo, afronta Wimbledon con el objetivo de conquistar por primera vez el Grand Slam y acabar con una especie de maldición en el All England Club, en una edición marcada por el regreso de Serena Williams a sus 44 años.

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Williams, ganadora de 23 Grand Slams, no disputa el torneo desde 2022, cuando cayó en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.

Por su parte, Sabalenka, que debuta frente a la serbia Teodora Kostovic, llega a Londres como principal favorita al título en un torneo en el que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero en el que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título.

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Sabalenka, que suma cuatro trofeos de Grand Slam, quedó eliminada en los cuartos de final en Roland Garros y, recientemente, disputó el torneo de Berlín sobre hierba, donde fue derrotada en semifinales por la estadounidense Jessica Pegula.

Si se cumplen los pronósticos, podría cruzarse en tercera ronda con la británica Emma Raducanu, en octavos con la japonesa Naomi Osaka y en cuartos de final con la rusa Mirra Andreeva, una de las grandes sensaciones del circuito y reciente campeona de Roland Garros. Más adelante aparecería nuevamente Jessica Pegula como posible rival en semifinales.

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Pero si hay un nombre que acapara buena parte de la atención en esta edición es el de Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos y que regresará al cuadro individual de Wimbledon cuatro años después gracias a una invitación concedida por la organización.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam, segunda en la clasificación histórica femenina solo por detrás de la australiana Margaret Court, volverá a competir en el All England Club, donde conquistó siete títulos individuales, el último de ellos en 2016.

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Aunque nunca anunció oficialmente su retirada, la estadounidense permaneció alejada del circuito durante casi cuatro años hasta reaparecer la pasada semana en Queen's, donde disputó el cuadro de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko y esta semana volvió a competir en Berlín formando pareja con Karolina Muchova, aunque ambas cayeron eliminadas en primera ronda.

Además del individual, Serena disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien ha conquistado seis títulos de Wimbledon y formado una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.

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Por la otra parte del cuadro aparece como principal candidata Elena Rybakina, campeona en 2022 y actual número dos del mundo.

La kazaja comenzará frente a la francesa Lois Boisson y, si avanza rondas, podría cruzarse con Amanda Anisimova en cuartos de final y con la vigente campeona, Iga Swiatek, en unas hipotéticas semifinales.

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Precisamente la polaca podría protagonizar uno de los grandes partidos de la primera semana si alcanza una tercera ronda en la que le esperaría Serena Williams.

Bouzas y Badosa, las esperanzas españolas

La representación española estará encabezada por Jessica Bouzas, que el pasado año firmó una destacada actuación alcanzando la cuarta ronda del torneo, y que se enfrentará a una cabeza de serie, la austriaca Anastasiya Potatova, mientras que Paula Badosa empezará su andadura con la estadounidense Emma Navarro.

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Ambas tenistas llegan con rodaje ya que Bouzas participó en los torneos de Nottingham y Eastbourne, donde llegó a cuartos y a octavos, respectivamente, y tratará de igualar el mismo resultado del año pasado para evitar perder puntos en el ránking.

Badosa, tras un parón de mes y medio después del torneo de Madrid, ha disputado dos torneos previos, firmando un gran papel en Berlín donde eliminó a la estadounidense Coco Gauff, séptima en el ránking WTA.

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Por su parte, completan la representación española Sara Sorribes, que se enfrentará con la andorrana Victoria Jiménez, y Oksana Selekhmeteva, que se verá las caras con la austriaca Sinja Kraus en un torneo que arranca este lunes.EFE