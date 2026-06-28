Espana agencias

Sabalenka desafía su maldición en Wimbledon con el regreso de Serena Williams

Guardar
Google icon

Javier Peña Atienza

Londres, 28 jun (EFE).- Aryna Sabalenka, número uno del mundo, afronta Wimbledon con el objetivo de conquistar por primera vez el Grand Slam y acabar con una especie de maldición en el All England Club, en una edición marcada por el regreso de Serena Williams a sus 44 años.

PUBLICIDAD

Williams, ganadora de 23 Grand Slams, no disputa el torneo desde 2022, cuando cayó en primera ronda frente a la francesa Harmony Tan.

Por su parte, Sabalenka, que debuta frente a la serbia Teodora Kostovic, llega a Londres como principal favorita al título en un torneo en el que ha alcanzado las semifinales en tres ocasiones, pero en el que nunca ha conseguido dar el paso definitivo hacia el título.

PUBLICIDAD

Sabalenka, que suma cuatro trofeos de Grand Slam, quedó eliminada en los cuartos de final en Roland Garros y, recientemente, disputó el torneo de Berlín sobre hierba, donde fue derrotada en semifinales por la estadounidense Jessica Pegula.

Si se cumplen los pronósticos, podría cruzarse en tercera ronda con la británica Emma Raducanu, en octavos con la japonesa Naomi Osaka y en cuartos de final con la rusa Mirra Andreeva, una de las grandes sensaciones del circuito y reciente campeona de Roland Garros. Más adelante aparecería nuevamente Jessica Pegula como posible rival en semifinales.

Pero si hay un nombre que acapara buena parte de la atención en esta edición es el de Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos y que regresará al cuadro individual de Wimbledon cuatro años después gracias a una invitación concedida por la organización.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam, segunda en la clasificación histórica femenina solo por detrás de la australiana Margaret Court, volverá a competir en el All England Club, donde conquistó siete títulos individuales, el último de ellos en 2016.

Aunque nunca anunció oficialmente su retirada, la estadounidense permaneció alejada del circuito durante casi cuatro años hasta reaparecer la pasada semana en Queen's, donde disputó el cuadro de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko y esta semana volvió a competir en Berlín formando pareja con Karolina Muchova, aunque ambas cayeron eliminadas en primera ronda.

Además del individual, Serena disputará el torneo de dobles junto a su hermana Venus Williams, con quien ha conquistado seis títulos de Wimbledon y formado una de las parejas más exitosas de la historia del tenis.

Por la otra parte del cuadro aparece como principal candidata Elena Rybakina, campeona en 2022 y actual número dos del mundo.

La kazaja comenzará frente a la francesa Lois Boisson y, si avanza rondas, podría cruzarse con Amanda Anisimova en cuartos de final y con la vigente campeona, Iga Swiatek, en unas hipotéticas semifinales.

Precisamente la polaca podría protagonizar uno de los grandes partidos de la primera semana si alcanza una tercera ronda en la que le esperaría Serena Williams.

Bouzas y Badosa, las esperanzas españolas

La representación española estará encabezada por Jessica Bouzas, que el pasado año firmó una destacada actuación alcanzando la cuarta ronda del torneo, y que se enfrentará a una cabeza de serie, la austriaca Anastasiya Potatova, mientras que Paula Badosa empezará su andadura con la estadounidense Emma Navarro.

Ambas tenistas llegan con rodaje ya que Bouzas participó en los torneos de Nottingham y Eastbourne, donde llegó a cuartos y a octavos, respectivamente, y tratará de igualar el mismo resultado del año pasado para evitar perder puntos en el ránking.

Badosa, tras un parón de mes y medio después del torneo de Madrid, ha disputado dos torneos previos, firmando un gran papel en Berlín donde eliminó a la estadounidense Coco Gauff, séptima en el ránking WTA.

Por su parte, completan la representación española Sara Sorribes, que se enfrentará con la andorrana Victoria Jiménez, y Oksana Selekhmeteva, que se verá las caras con la austriaca Sinja Kraus en un torneo que arranca este lunes.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

El tribunal resuelve que la extinción del contrato tuvo por causa exclusiva la actitud de indisciplina y guerra abierta del trabajador contra la empresa, no su parentesco con los otros despedidos

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 junio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 28 junio

El príncipe Harry ultima los detalles de su regreso a Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos: su emotivo reencuentro con los Spencer

El hijo de Diana de Gales quiere llevar a sus dos hijos a conocer el lugar en el que descansan los restos de su madre

El príncipe Harry ultima los detalles de su regreso a Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos: su emotivo reencuentro con los Spencer

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

La ley obligaría al presidente del Gobierno a firmar el decreto de convocatoria el 28 de junio de 2027, lo que situaría las elecciones generales el 22 de agosto si finalmente lleva la legislatura hasta su límite legal

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Primera boda en el monasterio más antiguo de Madrid, primera denuncia vecinal: comida dentro de la iglesia, suelos sin proteger y uso de humo artificial prohibido por la normativa

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

ECONOMÍA

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas

El grupo de Santiago Segura y José Mota invierte 30 millones de euros para levantar el proyecto de un edificio que lleva 18 años abandonado

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

DEPORTES

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 28 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica