Raúl Fernández, segundo, reconoce que Ai Ogura venía con "un ritmo demoledor"

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), segundo en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, ha reconocido que le ha "faltado algo" durante la carrera y que al final su compañero de equipo, el japones Ai Ogura venía con "un ritmo demoledor".

Fernández destacó que fue "una lástima, porque no quería perder mucho tiempo con Jorge -Martín- a la hora de adelantarlo, y sobre todo lo que nos ha faltado ha sido tener más claros los mapas, sobre todo el freno motor con el neumático medio".

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"No me estaba sintiendo nada bien en el lado derecho, y las únicas curvas fuertes para adelantar son en el lado derecho aquí", continuó Raúl Fernández a los medios de comunicación desplazados a Assen.

"No me sentí muy bien hasta que Jorge no cayó un poco de rendimiento, que ha sido cuando he podido adelantarle, pero ahí ha sido cuando Ai -Ogura- venía con un ritmo demoledor, y nos ha ganado", insiste el piloto madrileño de Aprilia.

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"No me esperaba estar tan fuerte en esta parte del año", reconoció Raúl Fernández. "Normalmente a partir de aquí empiezo a sentirme un 'pelín' mejor, pero vamos a ver este año, porque hay una buena posibilidad para luchar, tenemos una moto que es muy competitiva, y tenemos que centrarnos en esto, no quiero mirar más para allá", destacó Fernández de su futuro, que dice no depender de él. EFE