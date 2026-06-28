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Pisarello (Comuns) afirma que no allanarán ningún gobierno a Feijóo con Vox

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El portavoz de los Comuns y alcadable de BComú en Barcelona, Gerardo Pisarello, ha afirmado que su grupo no allanará ningún gobierno al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con Vox.

En declaraciones a los medios este domingo, ha asegurado no creerse las palabras del líder popular de este sábado en las que dijo que ninguna propuesta suya de cambio iría en contra de Cataluña.

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"Que lo diga en una moción de censura y en frente de Vox, entonces veremos si le creemos" ha sostenido tras no compartir la 'vía Starmer' propuesta por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje su cargo.

En esta línea, ha subrayado que no comparte la estrategia de los de Puigdemont si su intención es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, coja el relevo "porque derechizará el partido para pactar con Feijóo".

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Por último, ha exigido a Sánchez que no solo resista y que actúe contra la corrupción, en favor de la pluralidad nacional y para blindar la vivienda regulando el alquiler de temporada: "Menos retórica y más acción si es que quieren salvar la legislatura".

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