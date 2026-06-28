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Óscar López asegura el PSOE seguirá gobernando más allá de 2027 a pesar de las "presiones"

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Madrid, 28 jun (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado este sábado que el PSOE seguirá gobernando más allá del 2027 a pesar de las "presiones" y el "bombardeo" que, según ha recordado, "ya ocurrieron en el pasado".

Así lo ha defendido el también secretario general del PSOE madrileño durante su intervención en la clausura del 16 Congreso Regional Juventudes Socialistas de Madrid, donde ha destacado el papel de la militancia "independiente" del PSOE que, ha subrayado, ya acompañaron a Felipe González, a Zapatero y ahora al actual gobierno.

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"A pesar del bombardeo sistemático de tertulias, opiniones y escritos (...) hay miles de hombres y mujeres que tienen un pensamiento autónomo, crítico, que no se chupan el dedo y saben que es importante que gobierne la izquierda", ha defendido.

Durante su intervención, López ha hecho un repaso de "todo lo que está en juego" en las próximas elecciones, en una lista en la que ha destacado la sanidad, la educación pública y las pensiones.

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"La pregunta es qué quiere la gente, cómo quiere que sea España en 2030, ¿quieren que se congelen las pensiones, que se vacíe la hucha, como ya hizo un Gobierno del Partido Popular, que se privatice la sanidad como están haciendo las comunidades del PP?", ha dicho.

Con todo ello, el ministro se ha mostrado confiado en que PSOE va a seguir gobernando "más allá de 2027". EFE

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