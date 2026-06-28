Nil Cadevall establece un nuevo récord de España de los 100 braza

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Nil Cadevall estableció un nuevo récord de España de los 100 braza tras imponerse este domingo en la final de los Campeonatos de España de natación que se disputan en Palma de Mallorca, con un tiempo de 1:00.30 minutos.

Cadevall, que sumó su segunda plusmarca nacional en esto campeonatos tras el récord de los 50 braza que firmó el sábado, rebajó en 1 centesima el anterior tope que el mismo poseía con un tiempo de 1:00.31 desde junio de 2025.

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Un récord que permitió al nadador del Sant Andreu, de 19 años, lograr el billete para los Europeos que se disputarán el próximo mes de agosto en París tras rebajar la mínima requerida (1:00.46) para los nadadores menores de 20 años.

El cuarto billete continental que logra Nil Cadevall en estos Campeonatos de España tras los pasaportes sellados en los 50 y 200 braza, así como en lo 200 estilos.EFE

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