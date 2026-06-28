Morant pedirá perdón y recibirá las víctimas de la dana si es presidenta de la Generalitat

València, 28 jun (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha asegurado que si llega a ser presidenta de la Generalitat, lo primero que hará será "pedir disculpas a las víctimas de la dana" y "atenderlas en el Palau de la Generalitat con todo el respeto y toda la dignidad".

Así lo ha asegurado a su llegada al acto benéfico 'No olvidar la dana' en Silla (Valencia), donde ha defendido que las víctimas de esta tragedia, en la que murieron 230 personas, "tenían que haber entrado desde el primer momento por la puerta grande" de la Generalitat.

PUBLICIDAD

"Mientras eso no ocurra, quienes son indignos son los que están a día de hoy ocupando el Gobierno de Generalitat", ha manifestado en declaraciones a los periodistas, en las que no ha querido valorar las críticas de algunos dirigentes socialistas, como el presidente castellano manchego, Emiliano García-Page, a la dirección del PSOE.

"Ayer ya contesté, saben ustedes que yo atiendo siempre a la prensa, pero hoy, por respeto, me voy a quedar con este homenaje a las víctimas de la dana", ha respondido la dirigente socialista y ministra.

PUBLICIDAD

Morant ha destacado que han transcurrido 20 meses desde la dana de octubre de 2024, en los que las víctimas y sobre todo los familiares de las personas fallecidas, no han parado de reclamar justicia y reparación, algo que, a su juicio, no habrá mientras la Generalitat "no reconozca los errores" y pida perdón y mientras el expresident Carlos Mazón "no vaya a declarar al juzgado", "deje de estar aforado" y "sea expulsado por el Partido Popular como militante".

Para Morant, estar al lado de las víctimas "es una obligación moral" que deberían asumir todos los políticos porque "o estamos al lado del pueblo o estamos frente a él", y ha denunciado que tanto el PP como Vox han faltado al respeto a estas personas "en múltiples ocasiones".

PUBLICIDAD

Por el contrario, ha dicho que los socialistas y el Gobierno han "intentado estar siempre al lado de las víctimas", en el lugar que les correspondía, "a veces de manera más pública, a veces de manera más silenciosa y mucho más discreta".

"Hoy queremos acompañarles en este acto tan bonito que han preparado de homenaje a las víctimas. Hemos querido estar presentes para que la sociedad valenciana sepa que el Gobierno de España y el PSPV, que represento yo, vamos a estar hasta el final con las víctimas", ha manifestado.

PUBLICIDAD

Preguntada por si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a visitar la zona cero de la dana, la ministra ha afirmado que ha estado Paiporta y en Ribarroja, y fue el primero que se sentó con los alcaldes afectados por esta catástrofe y con las víctimas.

Se ha mostrado segura de que volverá a Valencia muy pronto, si bien ha indicado que Pedro Sánchez "está siempre representado en cada uno de los ministros, ministras y secretarios de Estado que han estado" en esta tierra desde el primer día. EFE

PUBLICIDAD

(foto)