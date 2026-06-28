Espana agencias

Messi, Ronaldo, partidos, asistencia a los estadios..., una fase de grupos de récord,

Guardar
Google icon

Dallas (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El Mundial 2026, con su formato ampliado, ha sido prolijo en récords, con más partidos, más equipos y más días de competición, y, con Leo Messi, de nuevo como protagonista principal.

La ampliación del torneo a 48 selecciones ha propiciado la fase de grupos más grande de la historia: 72 partidos que se disputaron durante 17 días, frente a los 48 partidos en 12 o 13 días que había con 32 selecciones.

PUBLICIDAD

Lo anunciaron durante el partido entre Alemania y Ecuador en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. La plusmarca de asistencia a los estadios que estaba vigente desde hacía 32 años, en Estados Unidos-94 (3.587.538 espectadores), cayó antes de que concluyese la fase de grupos (3.605.357 aficionados ). Ampliado a 104 partidos, era una marca que se iba a batir, pero la ocupación, por encima del 99 por ciento, va a propiciar un récord que sera complicado superar.

Convertido en un templo del fútbol mundial, en el que se coronó Pelé por tercera vez y Diego Maradona se convirtió en leyenda, el Azteca añadió una marca inalcanzable, al ser el único estadio con tres partidos inaugurales. Para alegría de los mexicanos, además, el 'Tri' logró ganar, en su octavo intento, un partido de apertura de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Para continuar con las plusmarcas nada más comenzar, el México-Sudáfrica (2-0). Vieron tarjeta roja los sudafricanos Sphephelo Sithole y Themba Zwane, más el mexicano César Montes.

En su sexto Mundial - marca compartida con Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa aunque este no jugó en los seis- no necesitó más que dos partidos para encaramarse a lo más alto de la tabla histórica de artilleros por delante de Miroslav Klose, con tres goles ante Argelia y dos frente a Austria (18 goles). Acosado por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius, la competencia puede hacer que se acerque a la increíble plusmarca del francés Just Fontaine en una sola edición (13 tantos)

6.- El más mayor en anotar un triplete: Con 38 años y 357 días, le quitó este récord a Cristiano Ronaldo (quien lo hizo con 33 años en 2018).

7.- Más victorias: También superó a Miroslav Klose como el jugador que ha ganado más partidos en Copas del Mundo (18 victorias).

Antes del comienzo del Mundial, el alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a la selección de Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010 con 71 años y 317 días era el más veterano, pero esta marca se batió en pocos días en tres ocasiones

En el partido inaugural lo hizo el belga Hugo Broos, que dirigió a Sudáfrica frente a México con 74 años.

Al día siguiente, Miroslav Koubek (República Checa), lo batió en el encuentro contra Corea del Sur (74 años y 9 meses) y, finalmente, el neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, lo dejó lejos del alcance de todos (78 años).

 El guardameta de Curazao Eloy Room firmó una actuación histórica contra Ecuador, al realizar 15 paradas sin conceder goles (empate 0-0). Es la mayor cantidad de paradas en un partido de Mundial sin necesidad de prórroga. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 junio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 28 junio

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

“Desgraciadamente, la cifra de desaparecidos ha aumentado”, ha señalado Albares en una entrevista en RNE

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Precio de la luz en España este 29 de junio

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este 29 de junio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Encuentran una ballena muerta en una playa de Tarragona: las autoridades prohíben el baño

Ha ocurrido en la playa de L’Almadrava, en Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant, donde Protección Civil ha activado la bandera roja

Encuentran una ballena muerta en una playa de Tarragona: las autoridades prohíben el baño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Exteriores eleva a 152 el número de españoles desaparecidos y a nueve los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

ECONOMÍA

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

Plus Ultra puede acabar en manos del Estado si no devuelve los 53 millones del préstamo por el que está investigado Zapatero

Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas

El grupo de Santiago Segura y José Mota invierte 30 millones de euros para levantar el proyecto de un edificio que lleva 18 años abandonado

DEPORTES

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 28 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica