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Medios aéreos y terrestres trabajan en extinción del incendio de Forcall (Castellón)

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Castellón, 28 jun (EFE).- Medios aéreos y terrestres, entre ellos dos aviones anfibios del Ministerio para la Transición Ecológica, siguen trabajando en el incendio forestal declarado este domingo en Forcall (Castellón), iniciado por el fuego de un camión accidentado que quedó en un barranco y que se ha extendido por la zona colindante.

Además de los cinco medios aéreos de la Generalitat y los dos aviones del ministerio, se ha movilizado otro medio aéreo de Cataluña, siete unidades terrestres y una helitransportada con autobombas, cinco dotaciones, dos coordinadores forestales y un técnico del Consorcio de Bomberos de Castellón, un agente medioambiental y un técnico forestal, así como un SAMU preventivo.

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El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales, que establece la situación de emergencias por incendios que pueden afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

El incendio se ha iniciado en un camión que resultó accidentado la semana pasada y había quedado en un barranco y se ha propagado a la vegetación de la zona, según el Consorcio de Bomberos de Castellón.

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Posteriormente la calificación del fuego se ha reclasificado a incendio forestal al afectar a zona forestal, según informa Emergencias. EFE

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