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Lunes, 29 de junio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- BRASIL-JAPÓN. La selección brasileña de Carlo Ancelotti comienza este lunes en el NRG Stadium de Houston (Texas, Estados Unidos) la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un cruce ante Japón, un equipo organizado tácticamente y de buena calidad técnica que pondrá a prueba las ambiciones de la pentacampeona Canarinha de llegar hasta el final.

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- ALEMANIA-PARAGUAY. El alivio que para Alemania y Paraguay supuso la clasificación a las eliminatorias no ha logrado acallar las dudas que despiertan ambas selecciones, que se juegan en el estadio de Foxborough (Masachusetts, Estados Unidos) un billete para los octavos de final del Mundial 2026 con el regreso de Miguel Almirón a la Albirroja.

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- PAÍSES BAJOS-MARRUECOS. La selección de Marruecos, semifinalista en Catar 2022, se enfrenta en el Estadio BBVA, en Guadalupe (México), a la de Países Bajos en un partido muy atractivo y de los más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre dos de los gallos del campeonato.

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- ESPAÑA. Tras su clasificación para los dieciseisavos del Mundial, donde se cruzará el próximo jueves con Austria, en Inglewood (California), la selección española se entrena en el campo base de Baylor School, en Chattanooga (Tennessee). Rueda de prensa y atención a los medios a las 12:30.

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TENIS WIMBLEDON

Londres. Los primeros cabezas de serie y números uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que defiende el título, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, debutan este lunes en el Torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, contra dos jugadores serbios, Miomir Kecmanovic y Teodora Kostovic, compatriotas del heptacampeón en Londres Novak Djokovic, que comienza frente al chino Wu Yibing. Información de Javier Peña Atienza.

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AGENDA INFORMATIVA

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Dieciseisavos de final: Brasil-Japón, en Houston (17.00 GMT); Alemania-Paraguay, en Foxborough (20.30 GMT); y Países Bajos-Marruecos, en Guadalupe (01.00 GMT del martes).

. Previas de los partidos Costa de Marfil-Noruega, Grancia-Suecia y México-Ecuador.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Países Bajos. "Jorge Martín es el nuevo líder, Marc Márquez se mantiene y Bezzecchi repite 'cero'". Información de Juan Antonio Lladós.

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TENIS

- Torneo de Wimbledon, en Londres (hasta 12). Información de Javier Peña Atienza.

. Pista central (12.30 GMT): Jannik Sinner (ITA/1)-Miomir Kecmanovic (SRB), Aryna Sabalenka (BLR/1)-Teodora Kostovic (SRB) y Yibing Wu (CHN)-Novak Djokovic (SRB).

. Pista 1 (12.00): Antonia Ruzic (CRO)-Emma Raducanu (GBR/30), Marin Cilic (CRO)-Daniil Medvedev (RUS/8) y Magda Linette (POL)-Mirra Andreeva (RUS/5).

. Pista 2 (10.00): Jessica Pegula (USA/4)-Darja Vidmanova (CZE), Michael Zheng (USA)-Cameron Norrie (GBR/26), Felix Auger-Aliassime (CAN/3)-Aleksandr Shevchenko (KAZ) y Tamara Korpatsch (GER)-Coco Gauff (USA/7).

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dep/EFE

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