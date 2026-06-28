Los 'Redsticks' vencen a Alemania y terminan la Liga en séptima posición

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La selección española absoluta de hockey ganó este domingo ante Alemania por 2 a 5 en la última jornada de la FIH Pro League que se disputó en el Sportfeld de Berlín (Alemania), por lo que los 'Redsticks' cierran la competición en séptima posición con 19 puntos.

El primer cuarto de partido empezó con una Alemania muy dominante, que ejerció un juego directo y superior desde el pitido inicial. Un buen inicio que se vio recompensado en el minuto siete con un gol de Malte Hellwig que adelantaba al conjunto alemán.

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España tuvo que reaccionar en el segundo cuarto y logró igualar el encuentro en el minuto veintiocho gracias al tanto de Iñaky Zaldua (1-1). Apenas un minuto después, Pepe Cunill ponía en el marcador el 1-2 para los españoles.

Antes del descanso José Basterra dispuso de dos penaltis córner para ampliar ventaja, pero no consiguió transformar ninguno.

Tras el descanso, España dio un paso al frente y fue precisamente Basterra quien anotó los dos goles, firmando un doblete en los minutos 33 y 41 para sumar el 1-4.

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En el último cuarto de partido, a tan solo tres minutos del final, de nuevo Pepe Cunill firmó su segundo tanto, que supuso el 1-5 a favor de España. Tan solo un minuto después, Alemania siguió buscando la remontada y Jakob Brilla hizo el segundo tanto para los alemanes (2-5).

Con esta victoria, la selección española de hockey jugó su último partido de la Pro Liga, en la queda séptimo, con 19 puntos, por delante de India, con 17, y evita así el descenso, ya que Pakistán es el último clasificado con cero puntos. EFE

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