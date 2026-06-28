Los impulsores de Ciudadanos se reencuentran 20 años después de la fundación del partido

Barcelona, 28 jun (EFE).- Los impulsores del movimiento que creó Ciudadanos se reencontraron ayer en Barcelona, 20 años después de la fundación del partido, para repasar los orígenes de la formación, nacida en Cataluña y que "cambió el panorama político catalán".

En un comunicado emitido este domingo, Ciudadanos ha explicado que el encuentro reunió al periodista Arcadi Espada, a la escritora Teresa Giménez Barbat, al abogado José Domingo, al catedrático de Derecho Rafael Arenas y a los exdiputados Jordi Cañas y Carlos Carrizosa.

PUBLICIDAD

"Lejos de plantearse como un balance político o una reivindicación partidista, el acto quiso recuperar la memoria de un momento histórico en el que miles de ciudadanos descubrieron que no estaban solos en la defensa de la libertad, la igualdad, la ciudadanía y el constitucionalismo", señala el partido, que actualmente no tiene representación en el Congreso ni en los parlamentos autonómicos y en las elecciones municipales de 2023 logró 392 concejales, 10 en Cataluña.

El encuentro recorrió cronológicamente los acontecimientos que desembocaron en la creación de Ciudadanos: las primeras reuniones entre intelectuales y profesionales, la elaboración del manifiesto de 2005, la respuesta social que despertó, el multitudinario acto del Teatro Tívoli, la decisión de constituir un partido político y la entrada en el Parlament de Cataluña.

PUBLICIDAD

Durante el coloquio, Arcadi Espada recordó que el manifiesto nació cuando "llegó un momento en el que escribir ya no bastaba" y subrayó que aquella iniciativa "permitió romper el silencio de una parte muy importante de la sociedad catalana".

Por su parte, Jordi Cañas destacó que "lo verdaderamente extraordinario fue comprobar que había miles de personas esperando que alguien diera ese paso" y recordó la victoria de Ciudadanos en Cataluña en 2017 como "un momento histórico para el constitucionalismo en Cataluña". EFE

PUBLICIDAD