Los criadores de toro de lidia viven su momento de "mayor bonanza" por el auge de festejos

Juan Javier Ríos

Madrid, 28 jun (EFE).- Los criadores del toro de lidia aseguran que están viviendo su momento de "mayor bonanza" al calor de un auge de los festejos taurinos, dentro y fuera de la plaza, demandados por jóvenes aficionados que siguen a figuras del toreo como Roca Rey y Morante de la Puebla.

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Así lo ha resumido en una entrevista con Efeagro el presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (Ructl), Antonio Bañuelos, quien valora además que el sector tenga ya prácticamente superadas las secuelas que les dejó la pandemia de la covid con la suspensión de los festejos y la consecuente reducción de vacas reproductoras en las ganaderías.

Bañuelos ha advertido de que el inicio de esta temporada taurina ha sido una continuación de la anterior cuando comenzaron a acudir "un número importante" de jóvenes aficionados que, "no solamente participaban de los festejos que se celebraban en las plazas de toros, sino que iban pidiendo a lo largo de toda la geografía española festejos populares en las calles".

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Todo esto ha llevado a un incremento de la demanda de toro bravo pero para el que hay suficiente oferta desde las ganaderías: "Ha habido un reajuste entre la oferta y la demanda" y se "están lidiando prácticamente en todas las ganaderías" porque las plazas de toros "se están llenando".

Según Bañuelos, una parte de esta afición viene dada por un pujante turismo del toro bravo para conocerlo en su "hábitat" porque vive creando un entorno "único" en zonas "despobladas" que ocupan "más de 500.000 hectáreas de dehesa que Bruselas -la UE- ha declarado de alto valor natural".

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Además, la asociación desarrolla un trabajo "diario" para "acercar a la sociedad la vida" del toro y una de sus últimas publicaciones -el Libro Verde- reivindica precisamente la contribución de este animal al medio rural, la conservación y la cultura, según recuerda.

A pesar de esta bonanza, avisa de que la rentabilidad de las ganaderías "nunca es igual en una temporada que en otra" y depende de factores como el número de toros nacidos "válidos para plazas de primera -que tienen un precio distinto-" además de tener que ser "muy prudentes con los gastos fijos".

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El relevo generacional -uno de los principales retos para el sector ganadero- es visto de forma distinta por estos criadores porque incluso la asociación cuenta con un grupo de jóvenes menores de 40 años, en su mayoría hijos de ganaderos, "que conocen los entresijos" y que "nos aportan su visión más novedosa" del sector.

En cuanto a la posibilidad de partir desde cero en la cría del bravo, sin herencia familiar, cree que es posible pero para ello, "lo primero", es contar con un terreno, comprar vacas y toros reproductores y aprender el manejo de este tipo de ganado.

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Desde la asociación están también atentos a las negociaciones en Bruselas sobre el próximo período de la Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 tras conseguir que esta ganadería obtuviese ayudas en el período actual.

En concreto, están pendientes de las posiciones de los "grupos verdes" en el Parlamento Europeo porque "luchan por eliminar al toro de lidia" demostrando un "desconocimiento total" ya que "no saben ni siquiera que esta carne termina en la cadena alimentaria ofreciendo un producto ecológico y de calidad único".

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"Caen en un sectarismo y un error tremendo y, lo que es más grave, están mal informados por eurodiputados españoles", subraya.

Precisamente sobre esta carne de lidia, apunta a que tiene un "éxito enorme", incluso en restaurantes con estrella Michelin, y está mostrando versatilidad porque se está vendiendo también en embutido, cecina o incluso hamburguesas en supermercados.

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La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia representa los intereses de cerca de 350 ganaderías distribuidas en España, Francia y Portugal, lo que supone el 54 % de la cabaña brava inscrita. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578982)