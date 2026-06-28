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Los 'All Whites' siguen sin ganar y sin pasar la fase de grupos

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Redacción deportes, 28 jun (EFE).- Amainado el vendaval premundialista del fenómeno viral de Tim Payne, la selección de Nueva Zelanda no pudo aprovechar esa ola dentro del terreno de juego y volvió a despedirse de una cita universal sin ganar y sin pasar la fase de grupos.

El conjunto dirigido por el inglés Darren Bazeley comenzó con un esperanzador empate frente a Irán (2-2) en Los Ángeles y, tras caer ante Egipto (1-3) en Vancouver, llegó a la última jornada con opciones de progresar, pero los 'diablos rojos' de Bélgica dinamitaron su sueño en la ciudad canadiense con un contundente 5-1.

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Mientras en su estreno en un Mundial en España 1982 perdió sus tres partidos ante Escocia por 5-2, URSS por 3-0 y Brasil por 4-0, en Sudáfrica 2010 también rozó el pase aún sin ganar. Tres empates ante Eslovaquia (1-1), Italia (1-1) y Paraguay (0-0) jalonaron su participación en la primera cita africana.

En esta edición 2026 se adelantó en el marcador dos veces ante Irán y también ante Egipto. Pero ante Bélgica, pese a que aguantó en el partido hasta el inicio del segundo tiempo, no tuvo opciones de lograr la victoria que necesitaba y acabó siendo goleado.

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"No nos juzguen por lo de esta noche", pidió Elijah Just, autor del tanto de los 'All Whites' ante el cuadro belga tras un encuentro en el que las ganas no fueron suficientes para un equipo de un deporte que sigue luchando por hacerse un hueco en el país del balón oval, donde el rugby, los 'All Blacks', son poco menos que religión.

La marcha de Australia a disputar las fases de clasificación a Asia ha beneficiado al cuadro neozelandés, que prácticamente se pasea en las previas de Oceanía, pero el salto al gran escaparate es demasiado grande.

La victoria en el partido de las FIFA Series en marzo ante Chile (4-1) en Auckland e incluso la buena actuación con derrota ante Inglaterra (0-1) en el amistoso premundialista en Tampa alimentaron las esperanzas de una selección que ha vuelto a comprobar que el Mundial son palabras mayores donde necesita mejorar aún más.

Bazeley, cuyo contrato concluye a final de año, lo ha intentado todo en los tres encuentros, pero no ha sido suficiente y el adiós al torneo se hace con el sabor agrio de un resultado que "duele", según admitió el técnico.

Llega el momento del análisis y de programar el futuro inmediato, aunque el seleccionador del conjunto 'kiwi' trató de ver el vaso medio lleno: "Hemos marcado goles aquí. Hemos creado ocasiones de gol contra todos los equipos. Hemos parecido una amenaza y eso es positivo; eso es progreso. Ahora tenemos que seguir desarrollándonos, seguir trabajando, seguir progresando hasta convertirnos en implacables y precisos, y jugar con ese estilo”.

"Esta experiencia les servirá a los jugadores para el próximo torneo. La mayoría de estos chicos volverán en cuatro años y serán mejores. Aprenderán de esto. Definitivamente serán mejores por ello porque les dolerá, y debería doler porque estamos en una Copa del Mundo y ahora nos vamos a casa", aseguró Bazeley, que hizo historia en esta cita al ser el primer entrenador de la historia en dirigir en todos los torneos de la FIFA, Mundial sub-17, sub-20, Juegos Olímpicos y torneo universal absoluto. EFE

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