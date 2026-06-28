Landaluce: "Wimbledon es mi torneo favorito"

Londres, 28 jun (EFE).- Martín Landaluce, número 58 del ranking ATP, subrayó que Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se juega sobre hierba, es su torneo favorito, en la que será su primera participación en el cuadro principal tras quedarse a las puertas el año pasado.
"Estoy con muchas ganas. Wimbledon es mi torneo favorito. Como júnior hice un gran torneo llegando a semifinales y ahora en el cuadro principal sé que lo puedo hacer muy bien. Voy a ir ronda a ronda. Van a ser partidos muy largos y tengo que ir con la tranquilidad que he demostrado en grandes torneos", expresó el madrileño en el día de medios de Wimbledon, que arranca el lunes.
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"Desde el primer día que entrené con Rafa Nadal en hierba, sentí como si llevara cinco años jugando porque mi juego se adapta muy bien. El único problema es que estoy siendo capaz de implementar distintos tipos de juego y tengo que ver cual es el que más me beneficia. Estas semanas me ha faltado entender mejor como aprontar determinados momentos del juego y para los próximos años voy a tener un patrón más definido", añadió.
Landaluce, que debuta ante el surcoreano Soonwoo Kwon, ha disputado los torneos de Stuttgart, Halle y Mallorca, pero en ninguno de ellos ha conseguido pasar de la segunda ronda.
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"Cada torneo en hierba es diferente por las condiciones. Me ha costado más que a otros jugadores adaptarme porque las cosas que estaba mejorando del torneo anterior no cuadraban tanto para otro. Por ejemplo traté de mejorar algunas cosas de Halle para Mallorca, pero me encontré una pista mucho más rápida donde premiaban otras cosas. Eso me ha penalizado en el inicio de los partidos cuando me han hecho algún 'break' rápido. Es algo que debo mejorar en el futuro, y aunque esté top 60, me quedan muchas cosas por aprender", recalcó. EFE
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