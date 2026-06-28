La Marcha Pedro Delgado reúne a 1.839 cicloturistas en el homenaje a Samuel Sánchez

Segovia, 28 jun (EFE).- La XXXI Marcha Cicloturista Internacional Pedro Delgado ha reunido este domingo a 1.839 participantes en una edición marcada por el cambio de fecha al mes de junio y por el homenaje al campeón olímpico Samuel Sánchez, y que transcurrió con temperaturas agradables durante las primeras horas antes de que el calor superara los 30 grados mediada la prueba.

La marcha, creada por el vencedor del Tour de Francia de 1988, ha estrenado este año su nuevo calendario al abandonar su tradicional celebración en agosto para disputarse el último domingo de junio, en plenas fiestas de Segovia.

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Los cicloturistas comenzaron a rodar a las ocho de la mañana desde el entorno del Acueducto para afrontar alguno de los dos recorridos diseñados por la organización, ambos con final junto al pabellón Pedro Delgado.

Los participantes pudieron elegir entre el recorrido Gran Fondo, de 164 kilómetros y 3.200 metros de desnivel positivo, y el Fondo, de 119 kilómetros y 2.100 metros de desnivel, ambos por carreteras de la Sierra de Guadarrama.

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La temperatura ha acompañado durante las dos primeras horas de recorrido, aunque el aumento progresivo del calor ha hecho que los termómetros superaran los 30 grados conforme avanzaba la mañana, incrementando la exigencia de una prueba ya de por sí selectiva.

La edición de este año ha rendido homenaje al exciclista asturiano Samuel Sánchez, campeón olímpico en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ganador de cinco etapas de la Vuelta a España y vencedor de una etapa y del maillot de la montaña en el Tour de Francia de 2011.

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Junto al homenajeado han participado también destacados nombres del deporte, entre ellos los exciclistas Dori Ruano y Johan Bruyneel, así como el exfutbolista internacional Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 con la selección española.

El primer corredor en llegar a la meta ha sido Marco Sánchez, con un tiempo de 4:20.28, que ha hecho la prueba junto a Óscar Alejandro Lamprea, que ha entrado dos segundos más tarde.

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Samuel Sánchez ha finalizado la marcha en la quinta plaza, mientras que Pedro Delgado lo ha hecho en una posición más rezagada, después de terminar la carrera en un tiempo de 5:09.20. EFE

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