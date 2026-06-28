Japón es el destino donde mejor rinde el euro para los españoles y Colombia donde peor

Madrid, 28 jun (EFE).- Japón encabeza este año la clasificación de destinos turísticos más favorables para los viajeros españoles, con una mejora del poder adquisitivo del euro del 10 %, mientras que Colombia es el país donde más retrocede, con una caída del 19 %, según la compañía Ebury especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas.

Los siguientes países en los que cunde más el euro para los turistas españoles son Corea del Sur, con una mejora del 8 %; Indonesia, con el 6 %, y Nueva Zelanda y Canadá, con una del 1 % en ambos casos, mientras que, en Marruecos y Cabo Verde, el poder de compra se mantiene prácticamente estable.

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Entre los destinos donde el euro pierde capacidad de compra de forma moderada, en torno al 1 %, figuran Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Singapur y Suecia.

También los españoles perderán en torno al 2 % del poder adquisitivo en Dinamarca, Reino Unido, Jordania, Tailandia y Suiza, de acuerdo con el estudio "Vacaciones de verano y divisas 2026" elaborado por Ebury.

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Por su parte, los destinos donde más retrocede este año el poder de compra del euro, además de Colombia, son Cuba y Rusia, con una caída del 13 %, respectivamente, así como Egipto, México y Brasil, con una del 12 % en cada uno de los tres países.

También se sitúan entre los destinos menos favorables Australia y Turquía, con retrocesos del 11 %; Chile, con un descenso del 8 %; Argentina, con uno del 7 %, y Noruega, China y Malasia, con uno del 6 %, respectivamente.

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En menor medida, el euro pierde también poder adquisitivo en Polonia, Estados Unidos y Uruguay, donde el retroceso es del 4 %, y República Dominicana, con una caída del 5 %.

En un contexto en el que los precios siguen siendo un factor clave en las decisiones de viaje, el tipo de cambio puede marcar diferencias relevantes en el presupuesto final de las vacaciones, ha apuntado el director general de Ebury para España, Luis Merino.

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El directivo ha explicado que "analizar conjuntamente divisa e inflación permite identificar no solo dónde se ha abaratado la moneda local, sino dónde ese efecto se mantiene una vez descontada la evolución de los precios". EFE