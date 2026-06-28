¿Hasta dónde llegó España las seis veces que fue primera de grupo en los Mundiales?

Chattanooga (EE.UU.), 28 jun (EFE).- España terminó como primera de grupo en un Mundial por séptima vez en su historia, sin que ello haya sido una garantía de éxito para el conjunto español salvo en Sudáfrica 2010, cuando fue campeón del mundo, en contrastes con las eliminaciones en octavos en 1990, 2006 y 2018 y en cuartos en 2002.

Después de una primera fase impecable en el grupo 2, tras imponerse sucesivamente a Estados Unidos por 1-3, Chile por 0-2 e Inglaterra por 0-1, al frente de su cuarteto con cuatro puntos de margen sobre el conjunto británico (entonces, el triunfo valía dos puntos, no tres como ahora, y sólo avanzaba de ronda el primero de cada cuarteto), pasó a un segundo grupo, en el que quedó eliminada como última de todas.

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Porque, en esa siguiente ronda, aunque empezó con un empate frente a la selección uruguaya (2-2), luego cayó por 6-1 contra Brasil y por 3-1 ante Suecia. Fue cuarta del mundo. Era apenas su segunda participación en el torneo, tras la edición de 1934 en Italia.

Ganadora del grupo E, con Luis Suárez al mando y con victorias por 1-3 ante Corea del Sur y por 1-2 ante Bélgica después de empezar con un 0-0 contra Uruguay, España se presentó en los octavos de final como primera de su cuarteto para cruzarse con Yugoslavia. Quedó eliminada en esa ronda, ante dos goles de Dragan Stokvovic.

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Ya adelantó al conjunto balcánico en el minuto 78 con un fantástico control orientado y regate a la vez para batir a Andoni Zubizarreta. España empató después, en el 84, con el 1-1 de Julio Salinas tras una asistencia de Rafael Martínez Vázquez. En el tiempo extra, sin embargo, un lanzamiento de falta directa de Stojkovic supuso la derrota de la selección española.

En el Mundial 2002, la España de José Antonio Camacho sobrepasó la primera fase a golpe de victorias, como líder incontestable. Se impuso sucesivamente por 3-1 a Eslovenia, por 3-1 a Paraguay y por 3-2 a Sudáfrica, rumbo a los octavos de final, en los que superó a Irlanda en un agónico duelo, ganado en la tanda de penaltis tras el 1-1, con Iker Casillas ya como el portero titular del conjunto nacional.

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Los cuartos de final enfrentaron a España con Corea del Sur, una de las anfitrionas. En la memoria sigue muy viva la indignación del equipo de Camacho, que se sintió perjudicado de forma evidente por el árbitro Al-Ghandour, por dos goles anulados, sobre todo el último en la prórroga, por señalar que había salido fuera un balón de Joaquín cuando no fue así. En los penaltis, tras el 0-0 de los 120 minutos de juego, España fue eliminada de forma abrupta.

Bajo la dirección de Luis Aragonés, después campeón de Europa en 2008, España ganó sus tres encuentros de la primera fase, por 4-0 a Ucrania, por 3-1 a Túnez y por 1-0 a Arabia Saudí para liderar su grupo hacia los octavos de final, donde aguardaba Francia.

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El 27 de junio de 2006, en Hannover, España tomó ventaja con un gol de David Villa de penalti, pero el conjunto galo lo remontó entre el final del primer tiempo, con el 1-1 de Franck Ribery, y los instantes finales del segundo, cuando Patrick Vieira y Zinedine Zidane, en los minutos 83 y 90, respectivamente, dejaron fuera a la selección española.

Con un estilo muy definido y admirado, campeona de Europa en 2008, España se repuso en Sudáfrica 2010 de una derrota inicial en la primera jornada, por 0-1 contra Suiza; enderezó el rumbo en los dos restantes encuentros para ser primera de grupo, con sendos triunfos por 2-0 ante Honduras y por 2-1 a Chile, y fue superando etapas hasta la cima.

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Primero, en octavos, derrotó a Portugal por 1-0, el mismo marcador con el que se impuso en cuartos a Paraguay y con el que superó en las semifinales a Alemania para alcanzar la primera final de su historia en el Mundial… Y ganarla, con el recordado gol de Andrés Iniesta en la prórroga en Johannesburgo contra Países Bajos. Campeones del mundo por primera y única vez, hasta ahora.

Entre la vorágine de los días previos al torneo, con el despido de Julen Lopetegui y la designación de Fernando Hierro como entrenador interino, España sorteó la fase de grupos entre titubeos. Primero empató contra Portugal (3-3), después venció por la mínima a Irán (0-1) y finalmente salvó el primer puesto con el 2-2 de Iago Aspas al final frente a Marruecos en Kaliningrado, cuando España ya jugaba con fuego.

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En octavos, en Moscú, con la condición de indiscutible favorita ante Rusia, la anfitriona, España falló. Previsible, lenta y sin recursos en ataque, ni siquiera un gol en propia puerta de su rival aclaró el camino de la selección española, empatada antes del descanso por Dzyuba, sin capacidad de marcar gol ya hasta el final y doblegada en los penaltis. EFE