Gordon-Rashford, las odiosas comparaciones de dos azulgranas en Inglaterra

Francisco Ávila

Barcelona, 28 jun (EFE).- Uno, Anthony Gordon, acaba de firmar el contrato de su vida y se ha convertido en la principal apuesta del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada; el otro, Marcus Rashford, está a punto de finalizar su cesión con el cuadro azulgrana.

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Ambos juegan en la misma posición, pero Rashford está a mejor nivel en estos primeros tres partidos mundialistas con Inglaterra: Croacia, Ghana y Panamá.

Gordon fue fichado por el Barça por casi 70 millones de euros procedente del Newcastle, en una operación relámpago. La idea de Flick era disponer de un sustituto de garantías de Raphael Dias 'Raphinha' como extremo izquierdo.

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En esa demarcación, el Barça tiene la posibilidad hasta el 30 de junio, previo pago de 30 millones de euros, de hacerse con los servicios de Rashford, pero la entidad azulgrana no parece estar por la labor, ante la intermitencia en el juego del jugador del United y, también, la alta ficha que percibe (5,5 millones de euros netos por curso).

Pero el rendimiento de uno y otro con Inglaterra después de la primera fase mundialista ha abierto muchas incógnitas. El alemán Thomas Tuchel, seleccionador inglés, ha confiado más en Gordon, pero Rashford ha dado mejor resultado.

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Gordon ha jugado como titular ante Croacia, en el estreno, partido en el que disputó 72 minutos, pero apenas pudo lucir. Posteriormente, Tuchel volvió a confiar en él de salida ante Ghana. En 65 minutos dispuso de algunas ocasiones, pero no pudo concretar ninguna de ellas. En el último partido de la fase de grupos, frente a Panamá, ya no participó.

Rashford ha ido ganando peso en el equipo inglés con el paso de los minutos. Entró a 18 minutos del final ante los croatas (4-2) y certificó la victoria de su equipo con un gol, en un partido en el que fue diferencial.

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En el empate sin goles ante Ghana, Rashford jugó siete minutos y apenas tuvo presencia en el juego, mientras que ante Panamá (2-0) fue titular por primera vez en el Mundial y mantuvo un buen nivel en un partido resuelto por los tantos de Bellingham y Kane.

En su primer cruce, Inglaterra se medirá a Senegal en dieciseisavos de final, y será el momento para determinar si Tuchel apuesta por uno o por el otro.

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Gordon, el futbolista más rápido del Mundial (casi 38 kilómetros por hora, según estudio publicado por La Gazzetta dello Sport), tendrá un nuevo partido para reivindicarse.

Queda por ver el papel de Rashford, que en cada partido se está revalorizando, y también el del brasileño Raphinha, el titular de la banda izquierda barcelonista, ahora lesionado y, según algunas versiones, con una astronómica oferta de Arabia Saudí. EFE

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