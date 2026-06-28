Feijóo asegura que no "amnistiaría" al Gobierno de Sánchez: "Abriré ventanas, levantaré alfombras y abriré cajones"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que no "amnistiará el sanchismo" si accede al Gobierno y que procederá a una revisión de la gestión del Ejecutivo actual.

"Abriré las ventanas, levantaré las alfombras y abriré los cajones", ha declarado en una entrevista publicada este domingo en 'El Confidencial', en referencia a una posible auditoría de las cuentas públicas y los compromisos de gasto adquiridos sin presupuestos.

PUBLICIDAD

Además, ha acusado al Gobierno de haber convertido la política presupuestaria española en "el oeste americano", donde "el 'sheriff' hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%".

Preguntado sobre los escándalos de corrupción vinculados al Ejecutivo, Feijóo ha cifrado en quince los sumarios abiertos, con 19 delitos que suman más de 1.800 años de cárcel potencial y cerca de un centenar de imputados, "más de la mitad" de los cuales tienen, a su juicio, "una relación directa con el Gobierno o con el partido del Gobierno o con el presidente".

PUBLICIDAD

"Tú te puedes equivocar una vez, dos veces en tus personas de confianza. Te pueden salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú", ha afirmado.

En este sentido, Feijóo ha señalado que lo que más llama la atención a sus homólogos europeos no es el dinero sustraído, sino "las cloacas" y "cómo desde el Gobierno se establece un sistema para desactivar las investigaciones de la Policía, de la Guardia Civil, para desacreditar a jueces, a fiscales y a medios de comunicación. Eso es corrupción de Estado".

PUBLICIDAD

Sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo ha reconocido que le ha sorprendido. "No me podía imaginar que Zapatero esté en una trama de corrupción organizada nacional e internacional", ha zanjado.

NO PRESENTARÁ UNA MOCIÓN DE CENSURA SIN "LOS SOCIOS"

El líder del PP ha insistido en que no presentará una moción de censura contra Pedro Sánchez si los votos de los socios de Gobierno no garantizan un cambio del Ejecutivo, porque, según afirma, hacerlo en las condiciones actuales equivaldría a "refrendar al presidente".

PUBLICIDAD

"Hoy, presentar una moción de censura contra Sánchez tiene altísimas posibilidades de perderse y, por lo tanto, de refrendar al presidente del Gobierno", ha afirmado Feijóo, quien no obstante ha recalcado que el PP "estaría dispuesto a presentarla el lunes" si eso conllevara "un cambio de Gobierno hacia la decencia, hacia la convocatoria de elecciones y hacia una alternativa política de España". "En este momento no se dan esas circunstancias y hacer cosas que beneficien a Sánchez, conmigo que no cuenten", ha matizado.

En este sentido, el líder del PP ha criticado la posición del PNV, que votó en contra de pedir la dimisión de Sánchez a pesar de afirmar que "la legislatura ha llegado a su fin". "Aclárense ustedes", ha dicho Feijóo, al tiempo que ha reconocido que "al menos" Junts sí votó a favor de la dimisión del presidente.

PUBLICIDAD

Sobre la posibilidad de que llegue al Gobierno con Sánchez en la oposición, Feijóo ha afirmado que lo único que le importa "es que Sánchez no esté en el Gobierno de España", ha zanjado.