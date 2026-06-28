Exteriores eleva a 152 los españoles desaparecidos en terremotos en Venezuela

Madrid, 28 jun (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado este domingo que son ya 152 el número de españoles desaparecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar.
En declaraciones en RNE, Albares ha ofrecido este último parte de situación y ha apuntado que el segundo avión con rescatistas de seis comunidades autónomas ya se encuentra en Venezuela.
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Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos. EFE
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