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El Senado toma el protagonismo con la citación de la secretaria de Zapatero y Marlaska

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Madrid, 28 jun (EFE).- El foco de la actividad parlamentaria estará esta semana en el Senado, por donde pasarán, en diferentes comisiones de investigación, Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigada en el caso Plus Ultra, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Concluido el periodo de sesiones plenarias en el Congreso, todas las miradas estarán puestas en el Senado, el lunes con la secretaria del expresidente Zapatero, en la comisión sobre la gestión de la SEPI, donde también comparecerá ese mismo día por la tarde Jesús María Gómez, quien era el comisario de policía en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, cuando aterrizó allí el avión de la entonces vicepresidenta y ahora presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

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El martes será el turno de la comisión de investigación del caso Koldo, donde acudirá Ramón Alzórriz, ex vicesecretario general del PSN, para dar explicaciones sobre su relación con la empresa Servinabar, propiedad del empresario investigado Antxón Alonso.

Será esta comisión en la que también declarará Grande-Marlaska, quien ya pasó por la misma en octubre de 2024, cuando aseguró que nunca sospechó de posibles negocios turbios de su ex compañero de Gabinete José Luis Ábalos.

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Más allá de la actividad parlamentaria, los partidos iniciarán la semana volcados en sus estrategias para los próximos meses. El PSOE tras reunir 48 horas antes a su Comité Federal después de un año marcado por los casos de corrupción que afectan al partido.

El cónclave socialista ha servido para cerrar filas con su secretario general, Pedro Sánchez, quien instó a sus compañeros a "limpiar lo que haya que limpiar" en el partido para salir a ganar en las elecciones de 2027 y solo escuchó las críticas, esperadas, del presiente castellanomanchego, Emiliano García Page.

Los populares, por su parte, encaran una nueva semana con los ánimos por todo lo alto tras conseguir la pasada semana que el pleno del Congreso aprobara, con el apoyo de Junts y Vox, la moción presentada por ellos en la que se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión las responsabilidades por los casos de corrupción en su entorno.

El Gobierno, por su parte, lejos de acusar los golpes de los pasados días, con los casos judiciales que afectan al entorno de los socialistas y la moción del PP, afirma que la situación política actual no hace mella en la determinación de Sánchez de continuar la legislatura, y que, de hecho, está dispuesto a aguantar este verano y el siguiente.

Desde Moncloa subrayan que la moción no tendrá ningún efecto político porque la potestad de presentar una cuestión de confianza le corresponde a Sánchez y porque no tiene intención alguna de dimitir.

Mantienen que, pese a las dificultades, intentará sacar adelante esos presupuestos y también otras iniciativas. La primera de ellas será el real decreto que aprobará este lunes el Consejo de Ministros con la prórroga de las medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

En cuanto a la agenda del presidente Sánchez, el lunes, tras el Consejo de Ministros, inaugura en Madrid la nueva sede la ONU Turismo e interviene en la conferencia con motivo del primer aniversario de la cuarta Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla.

Por su parte, el rey preside el lunes el acto anual de COTEC 2026, la fundación dedicada a la innovación, el martes recibe en Zarzuela al presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el jueves al de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

También entregará el miércoles los despachos a la última promoción de suboficiales de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial, y junto a la reina, el jueves, los premios de Periodismo del diario ABC. EFE

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