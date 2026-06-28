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El Gobierno eleva a nueve la cifra de españoles muertos en los terremotos de Venezuela mientras que 131 siguen desaparecidos

La catástrofe ha dejado en todo el país al menos 1.430 muertos y 3.238 heridos, según el último recuento

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Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, a 27 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos)
Rescatistas participan en labores de búsqueda en un edificio afectado por un terremoto, a 27 de junio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (EFE/ Henry Chirinos)

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que otras 131 personas de nacionalidad española siguen desaparecidos, según informa este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores. En total, según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas en el país.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

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Venezuela continúa viviendo horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.

Este video muestra el rescate de una persona por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una zona de escombros. Efectivos con uniformes rojos y cascos trabajan para extraer a un individuo mayor, envuelto en manta térmica y con mascarilla de oxígeno, de los restos de una estructura colapsada. La persona es colocada en una camilla y trasladada. Numerosos miembros de equipos de rescate y vehículos de emergencia están presentes. La operación culmina con la extracción exitosa del individuo que permaneció casi 72 horas bajo los escombros.

Efectivos de la UME trabajan en la zona cero de la catástrofe

España ya ha enviado ayuda humanitaria al país. El contingente español llegó a Venezuela el viernes a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio que despegó desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. El operativo está integrado por59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.

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En el mismo vuelo viajaron también personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), psicólogos especializados y 40 efectivos del Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid, entre bomberos y sanitarios del Summa 112, para reforzar las labores de emergencia en las zonas afectadas.

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