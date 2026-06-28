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El seleccionador coreano dimite por la eliminación del equipo en fase de grupos

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Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- Hong Myung-Bo, el técnico de la selección coreana de fútbol, ha presentado su dimisión, asumiendo el fracaso del equipo, que no pasó de la fase de grupos.

Corea, que concluyó el grupo A por detrás de México y Sudáfrica, no sumó más que los tres puntos de la jornada inicial ante la República Checa, por lo que no se situó entre las 8 mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.

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Hong Myung Bo, héroe de la selección coreana que alcanzó las semifinales en 2002, ya había dirigido a los Guerreros Taeguk en el Mundial de Brasil 2014 sin pasar tampoco de la fase inicial.

El técnico fue duramente criticado, incluso por el presidente surcoreano Lee Jae-Myung en su cuenta de X. "No lograr la clasificación para la siguiente ronda del Mundial, ha dejado a la gente con un vacío. Es un fracaso de la organización y del personal".

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Además, el presidente ha pedido una "investigación exhaustiva" de las circunstancias en las que se produjo la eliminación.

"Dado que se invierten importantes fondos públicos y recursos estatales incluso en la participación en la Copa Mundial, solicito al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo que investigue a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir su repetición y mejorar la situación. Impulsaremos con rapidez las reformas en la administración deportiva para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir", publicó..

Hong, de 57 años, anunció su dimisión antes de que el equipo abandonara su campamento base en México, donde Corea del Sur había disputado sus tres partidos de la fase de grupos.

"Quiero disculparme sinceramente ante todos los coreanos que aman y apoyan a nuestra selección nacional. Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional”, dijo.

“Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba. Toda la responsabilidad recae sobre mí”, dijo Hong. “Hoy, renuncio a mi cargo como entrenador de la selección nacional. Sin embargo, mi pasión por el fútbol coreano seguirá intacta. Ahora apoyaré a la selección nacional de Corea para que recupere la confianza y el cariño de nuestra gente”, añadió. EFE

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