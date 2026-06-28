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El primer cementerio público para mascotas de España acoge en su mayoría a perros y gatos

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Málaga, 28 jun (EFE).- El primer cementerio público de mascotas de España, ubicado en Málaga, acoge en su mayoría perros, seguido de gatos en sus primeros dos años de actividad.

El cementerio municipal de animales de compañía de Málaga, que entró en servicio el 24 de junio de 2024, se ha consolidado como un espacio que da respuesta a una necesidad no cubierta hasta entonces desde lo público a aquellas personas que buscan un lugar para el descanso de sus animales de compañía.

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En estos dos años desde que abrió sus puertas, este equipamiento gestionado por el Ayuntamiento de Málaga a través de Parcemasa ha prestado 748 servicios, según han informado este domingo en un comunicado.

En los registros destacan las 673 incineraciones realizadas, de las que 295 han sido individuales y las 378 restantes, colectivas. Además, los restos de 65 animales han sido enterrados en el bosque del cementerio y las cenizas de otros diez han sido depositadas en urnas y enterradas en el jardín habilitado para ello.

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En cuanto a los animales, los perros son mayoría, con un total de 504, por delante de gatos, que contabilizan 213 servicios. Además, también constan conejos (21), aves (5) y roedores (3), así como un hurón y una tortuga.

Las estadísticas constatan un incremento progresivo de la actividad en este espacio, ubicado en una parcela del Parque Cementerio de Málaga (San Gabriel), aunque tanto las instalaciones como los equipamientos y los servicios que presta son independientes.

Actualmente, el Ayuntamiento tiene acuerdos con una quincena de clínicas veterinarias que complementan los servicios contratados directamente por particulares. En lo que va de año han sido 242 los servicios prestados entre ambas vías: 221 incineraciones (93 individuales y 128 colectivas), 15 entierros y seis depósitos de cenizas, tratándose de 163 perros, 71 gatos, seis conejos, un ave y un roedor.

La puesta en servicio de este equipamiento se enmarca dentro de las acciones que el Consistorio viene implementando para proteger y promover el cuidado de los animales en la ciudad en colaboración con asociaciones y protectoras, y supone dar cumplimiento al compromiso adquirido en el programa de Gobierno municipal 2023-2027.

El cementerio de animales de compañía, cuya construcción y apertura supuso una inversión de 1.168.846,37 euros, está formado por un edificio de planta circular con una superficie total de cerca de mil metros cuadrados para la atención a la ciudadanía (zona de recepción, despacho administrativo, despacho para veterinarios, sala de entrega de cenizas, aseos y sala de despedidas).

Además cuenta con un crematorio independiente capaz de albergar animales de hasta 200 kilogramos y, en el exterior, unos jardines para el depósito de las cenizas en urnas y un área habilitada como zona de enterramiento en un entorno natural, ambos en régimen de arrendamiento. EFE

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