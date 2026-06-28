Espana agencias

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 termina este martes

Guardar
Google icon

Madrid, 28 jun (EFE).- El plazo para presentar la declaración de la renta y patrimonio de 2025 termina este martes 30 de junio para todos los canales disponibles: por internet, por teléfono y de manera presencial en oficinas.

De acuerdo al calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, la campaña de la renta de 2025 finaliza, tras casi tres meses, este 30 de junio, aunque ya no será posible domiciliar el resultado a ingresar, ya que este plazo venció el pasado 25 de junio.

PUBLICIDAD

La campaña comenzó 8 de abril para la presentación de declaraciones por internet, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia, así como con el servicio de Renta Directa para las liquidaciones más sencillas que no necesitan introducir cambios.

Posteriormente se habilitó el servicio de confección de declaraciones para los contribuyentes que cumplen ciertos requisitos, como no superar los 80.000 euros en rentas del trabajo, primero por teléfono (desde el 6 de mayo) y después, de manera presencial en oficinas (desde el 1 de junio).

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la campaña se han presentado más de 23 millones de declaraciones, de las que más de 15 millones solicitaban devolución y ya se han abonado más de 8.000 millones de euros a más de 12 millones de contribuyentes.

La Agencia Tributaria espera recibir en esta campaña 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siabou Touré, el chef de Mali que llegó en patera y triunfa con su alta cocina gaditana en Zahara de los Atunes: “España me salvó la vida, me siento en deuda”

Este joven cocinero lo ha aprendido todo en poco más de cinco años, gracias a su paso por grandes restaurantes en Madrid y hasta un tres estrellas Michelin de la ciudad de París

Siabou Touré, el chef de Mali que llegó en patera y triunfa con su alta cocina gaditana en Zahara de los Atunes: “España me salvó la vida, me siento en deuda”

Embalses de agua: la reserva bajó este 28 de junio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Embalses de agua: la reserva bajó este 28 de junio

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cómo estará el clima en Zaragoza?

Las islas remotas de Irlanda: perfectas para una escapada de fin de semana con desconexión digital incluida

La isla de Blasket, en Irlanda, ofrece parajes en los que descansar y despejar el cerebro respetando los bioritmos personales

Las islas remotas de Irlanda: perfectas para una escapada de fin de semana con desconexión digital incluida

Pronóstico del clima en Valencia este domingo 28 de junio: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Valencia este domingo 28 de junio: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Las novedades sobre Zapatero que pueden prolongar su caso tras su declaración ante el juez: Hacienda como acusación o la presunta mordida en Bolivia

Primera boda en el monasterio más antiguo de Madrid, primera denuncia vecinal: comida dentro de la iglesia, suelos sin proteger y uso de humo artificial prohibido por la normativa

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

La inteligencia artificial cambia de negocio y cobrará por resultados: de responder preguntas a hacer el trabajo por ti

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

DEPORTES

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Vídeo resumen del Argentina-Jordania (1-3): Messi marca otro gol y cierra una fase de grupos perfecta para la albiceleste

Austria será el rival de España tras empatar 3-3 con Argelia en un partido con un final increíble: vídeo con los goles de una remontada agónica

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra