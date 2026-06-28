El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 termina este martes

Madrid, 28 jun (EFE).- El plazo para presentar la declaración de la renta y patrimonio de 2025 termina este martes 30 de junio para todos los canales disponibles: por internet, por teléfono y de manera presencial en oficinas.

De acuerdo al calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria, la campaña de la renta de 2025 finaliza, tras casi tres meses, este 30 de junio, aunque ya no será posible domiciliar el resultado a ingresar, ya que este plazo venció el pasado 25 de junio.

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La campaña comenzó 8 de abril para la presentación de declaraciones por internet, tanto a través del programa Renta Web como de la aplicación móvil de la Agencia, así como con el servicio de Renta Directa para las liquidaciones más sencillas que no necesitan introducir cambios.

Posteriormente se habilitó el servicio de confección de declaraciones para los contribuyentes que cumplen ciertos requisitos, como no superar los 80.000 euros en rentas del trabajo, primero por teléfono (desde el 6 de mayo) y después, de manera presencial en oficinas (desde el 1 de junio).

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Desde el inicio de la campaña se han presentado más de 23 millones de declaraciones, de las que más de 15 millones solicitaban devolución y ya se han abonado más de 8.000 millones de euros a más de 12 millones de contribuyentes.

La Agencia Tributaria espera recibir en esta campaña 25,25 millones de declaraciones, la mayoría a devolver -15,7 millones, por un importe total de 13.271 millones-. EFE

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