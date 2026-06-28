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El pívot Moses Wright confirma su fichaje por el Barça

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Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- El pívot estadounidense Moses Wright confirmó este domingo que abandonará el Zalgiris Kaunas convertirse en jugador del Barça la próxima temporada.

Lo hizo él mismo durante una entrevista con la cadena de televisión griega Cosmote TV, en el marco del Stoiximan AegeanBall Festival, el evento de baloncesto 3×3 más grande de Grecia.

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Su llegada al país heleno había suscitado mucho revuelo, generando diversos rumores sobre una posible incorporación a cualquiera de los dos clubes más grandes, el Olympiacos, para el que ya jugó, o el Panathinaikos.

Sin embargo, el jugador, pese a reconocer las fortalezas de Grecia como país, desveló lo que se llevaba tiempo hablando en los medios de comunicación, un acuerdo con el Barça: "Hay muchos rumores por encontrarme aquí, pero estaré en España la próxima temporada".

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Asimismo, se mostró emocionado por el siguiente gran pasado en su carrera.

"El Barça es un gran equipo, un gran club, con un buen entrenador y buenos jugadores. Estoy muy emocionado por jugar en una gran ciudad como Barcelona", afirmó.

A falta de la oficialidad del club azulgrana, Wright, de 27 años y 2,06 metros de altura, se convertirá en uno de los primeros grandes refuerzos del nuevo Barça, que se despidió de la temporada al caer en las finales por el título de la Liga Endesa ante el Valencia Basket.

El interior estadounidense cuajó una de sus mejores temporadas en la Euroliga en las filas del Zalgiris lituano, con unos promedios de 13,2 puntos, 6,5 rebotes, 0,9 tapones y 17,1 de valoración por partido. EFE

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