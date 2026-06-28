El Parlamento andaluz aborda desde este lunes el Pleno de investidura de Juanma Moreno

Sevilla, 28 jun (EFE).- El Parlamento de Andalucía abre este lunes sus puertas para celebrar el Pleno de investidura en el que se presenta como candidato el ahora presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP), quien aspira al tercer mandato al frente de la comunidad.

La sesión empieza a las 12 del mediodía, según la Cámara andaluza, y, tras la llegada de los diputados, a esa hora se espera que empiece el discurso Juanma Moreno, quien pedirá la confianza del Parlamento para ser reelegido presidente.

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Moreno acude a la investidura con los 53 escaños que ganó en las elecciones del pasado 17 de mayo, dos menos que la mayoría absoluta, cuestión por la que negocia hace semanas un acuerdo de gobernabilidad con Vox, quien tiene 15 representantes en el Parlamento andaluz.

El PSOE -28 escaños-, Adelante Andalucía -8 diputados- y Por Andalucía -5 representantes- ya anunciaron que votarán no a la candidatura de Juanma Moreno, al que criticaron por acercarse a los de Santiago Abascal para amarrar la Presidencia de la Junta en un tercer mandato.

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El discurso de Juanma Moreno, que empezará a las 12, no tiene duración fijada, aunque se espera que, como en ocasiones anteriores, supere la hora y media, puesto que el candidato ha de desgranar sus propuestas para el Gobierno que quiere formar y, tras sus palabras, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, suspenderá la sesión hasta el día siguiente, martes 30 de junio.

Ese día la agenda arranca a las 10.00 de la mañana con la intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación, por lo que el primero en hablar será Por Andalucía, seguido de Adelante Andalucía, Vox, PSOE y PP.

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Los portavoces de cada grupo tendrán hasta 30 minutos para apelar al candidato y éste, a su vez, contestará a cada uno de forma individual, lo que abre otros diez minutos de dúplica para los grupos. "El candidato podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite", han detallado desde el Parlamento de Andalucía.

Terminado el debate será el turno de la votación, que se hará pública por llamamiento, tal y como indica el Reglamento del Parlamento, han especificado las mismas fuentes.

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En esta votación, Juanma Moreno necesitaría mayoría absoluta para ser investido presidente, es decir, al menos 55 síes de entre los 109 diputados del Parlamento de Andalucía.

En caso de que el líder del PP andaluz no consiguiese esos apoyos, se repetiría la votación 48 horas después, el jueves, y entonces el candidato necesita una mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes', lo que sería posible con el apoyo de los 53 escaños populares y la abstención de Vox. EFE

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