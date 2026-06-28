El K2 de Miriam Vega y Alba Esteban, campeón de Europa de piragüismo maratón

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- La asturiana Miriam Vega y la madrileña Alba Esteban, integrantes del K2 femenino, lograron este domingo la medalla de oro en los Europeos de piragüismo maratón de Ploiesti (Rumanía) en la carrera de 22,60 kilómetros.

La pareja española completó el recorrido en un tiempo de 1h41:15, por delante de las húngaras Panna Sinko y Panna Csepe, segundas (1h41:22), y sus compatriotas Janka Reisz y Zsofia Tokai (1h42:15), terceras.

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Las otras españolas en competición, Irati Osa y Eva Barrios, finalizaron cuartas a casi dos minutos del bronce.

Por su parte, Jaime Duro y Manuel Garrido, el C2 masculino, se subieron al tercer cajón del podio a recoger un bronce al llegar a meta a 2 minutos y 42 segundos de los polacos Mateusz Boorgiel y Mateusz Zuchora. La plata fue para los portugueses Rui Lacerda y Ricardo Coelho.

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En la categoría junior, los españoles fueron plata y bronce en el K2. La segunda plaza fue para Jaime Escuder y Pau Sánchez y la tercera para los hermanos Brais e Iván Bargados. EFE