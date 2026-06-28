El japonés Ai Ogura consigue su primera victoria en MotoGP

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) ha conseguido su primera victoria en la categoría de MotoGP al ganar el Gran Premio de los Países Bajos que se ha disputado en el circuito TT de Assen, por delante de los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP). EFE

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