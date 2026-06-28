El Jaén FS renueva por una temporada al ala brasileño Bynho

Jaén, 28 jun (EFE).- El ala brasileño Alberto Ferraz Barboza, 'Bynho', seguirá una temporada más en el Jaén Paraíso Interior al haber ampliado su vinculación hasta junio de 2027, con lo que el club de Primera División de fútbol sala cierra el capítulo de renovaciones de los jugadores que acababan contrato y entraban en los planes del club para la próxima campaña.

La renovación de Bynho se suma a las ya confirmadas del cierre Joao Salla, hasta 2028, del capitán Alan Brandi y del ala Alejandro Lemine, además de que el club jiennense hizo oficial recientemente el fichaje del cierre Boyis, primer refuerzo para el nuevo proyecto.

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Bynho, de 33 años y natural de Recife (Brasil), llegó al Jaén FS el pasado verano procedente del Viña Albali Valdepeñas, después de haber militado durante cinco temporadas en Osasuna Magna Navarra. Su adaptación al equipo entrenado por Dani Rodríguez fue inmediata y se convirtió en una de las piezas más importantes del conjunto andaluz.

En su primera campaña con la camiseta amarilla disputó 38 partidos oficiales, marcó tres tantos y repartió nueve asistencias, además de participar de forma directa en quince acciones que terminaron en gol.

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Uno de sus momentos más destacados llegó en la Copa de España, cuando abrió el marcador en la semifinal frente al Inter Movistar, encuentro que finalizó con victoria de los jiennenses por 3-0 y que dio el pase al equipo a la final en la que superó al Barça en los penaltis en Granada. EFE

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