El Girona, con mucho trabajo por hacer en los despachos

Girona, 28 jun (EFE).- Un mes y cinco días después de sellar un doloroso e inesperado descenso a LaLiga Hypermotion, el Girona tan solo ha anunciado tres llegadas y afronta un verano con mucho trabajo por hacer en los despachos, con la prioridad de intentar regresar por la vía rápida a la élite.

El nuevo entrenador fue presentado justo un mes después del empate con el Elche que condenó al equipo y es Quique Álvarez, hasta ahora técnico del filial. Será el sustituto de Míchel Sánchez.

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El Girona ha anunciado dos fichajes, el prometedor centrocampista Izan González y Oleksandr Pyshchur, un delantero ucraniano de 21 años y 2,04 metros que viene de marcar dos goles en la liga húngara.

En el apartado de salidas solo se ha confirmado el adiós del mediocentro colombiano Jhon Solís porque el Birmingham City pagó la opción de compra y la marcha de Rubén Blanco y Juan Carlos Martín.

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Los dos porteros acababan contrato este 30 de junio, igual que los defensas, Daley Blind y David López, el mediocentro Axel Witsel y el delantero Cristhian Stuani, la gran leyenda de Montilivi. Todo apunta a que López y Stuani recibirán sendas ofertas de renovación.

También han dejado Montilivi los cinco cedidos: el meta Marc-André ter Stegen, así como Hugo Rincón, Vitor Reis, Thomas Lemar y Claudio Echeverri.

Quince de los futbolistas que finalizaron el curso tienen contrato en vigor. Son Paulo Gazzaniga, Arnau Martínez, Alex Moreno, Viktor Tsygankov y Portu (2027), Donny van de Beek e Iván Martín (2028), Vladyslav Krapyvtsov, Alejandro Francés, Joel Roca y Abel Ruiz (2029) y Fran Beltrán, Azzedine Ounahi, Bryan Gil y Vladyslav Vanat (2030).

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El futuro de la enorme mayoría es incierto y en muchos casos, como el de Ounahi, ahora en el Mundial, la continuidad parece improbable por diferentes factores.

Aun así, el director deportivo, Quique Cárcel, aseguró en la presentación de Quique Álvarez que el club valora "mucho" a los jugadores con contrato y avisó que "no saldrán si no se dan situaciones favorables".

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A principios de junio Cárcel ya había afirmado que su objetivo era "mantener el máximo posible de jugadores".

"Será un mercado difícil, antes de que nadie comience a decir que no hacemos nada o que estamos en casa. Podría hacer un equipo para Segunda en 20 segundos, pero no es lo que la gente querría y no serían los jugadores que nos harían subir. Esto no es el Fantasy, pero la gente no lo entiende", aseguró.

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Entre los que jugadores que vuelven de cesiones están el atacante colombiano Yáser Asprilla (Galatasaray), un jugador que costó alrededor de 20 millones hace dos años y que nunca ha respondido a las altas expectativas, o Justin García y Minsu Kim, después de destacar en Andorra.

El Girona se pondrá en marcha el día 8 de julio con el inicio de la pretemporada y de momento tiene mucho trabajo por hacer en los despachos, para afrontar con ambición el que debe ser el curso del regreso a Primera División. EFE

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