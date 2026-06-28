DJ Stewart, primer fichaje del Baskonia con un contrato de dos temporadas

Vitoria, 28 jun (EFE).- Dwayne Stewart será el primer fichaje de Kosner Baskonia para el próximo curso, con un contrato de dos temporadas.

El exterior norteamericano llega al conjunto vitoriano procedente del Cedevita Olimpija, donde ha militado los tres últimos años.

Tiene 26 años y mide 1,97, lo que le permite jugar en las posiciones de escolta y alero.

Esta última temporada ha promediado 12,7 puntos, 4,2 rebotes y 14,4 créditos de valoración en competición doméstica y 13,9 puntos, 3,4 rebotes y 14,4 créditos de valoración en EuroCup.

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DJ Stewart comenzó su carrera en la NCAA en la temporada 19-20 de la mano de Mississippi State Bulldogs y cuatro años después recaló directamente en el Cedevita Olimpija de Eslovenia.

El club indicó en una nota de prensa que se trata de “un jugador polivalente con capacidad de anotar y rebotear y con experiencia en Europa”. EFE

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