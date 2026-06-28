Dieciséis fallecidos en accidentes de tráfico este fin de semana, 7 en solo dos siniestros

Madrid, 28 jun (EFE).- Dieciséis personas han muerto en los once accidentes de tráfico mortales ocurridos en las carreteras durante este fin de semana, una cifra alta que se explica en parte porque siete de los fallcidos se han registrado en dos siniestros, ocurridos esta madrugada en Málaga y Castellón.

Según los datos provisionales facilitados a EFE este domingo por la Dirección General de Tráfico (DGT), el día con más siniestros del fin de semana fue el sábado, con cinco, mientras que el domingo hasta las 20:00 horas ha habido cuatro siniestros y el viernes desde las 15:00 horas se produjeron dos.

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En los once accidentes con víctimas mortales han muerto dos usuarios vulnerables, en este caso motoristas, uno el sábado y otro el domingo.

El siniestro más grave ha tenido lugar sobre 02:20 horas de este domingo en Castellón, con cuatro personas fallecidas -tres hombres y una mujer- y otras seis heridas graves al colisionar varios vehículos en el kilómetro 981 de la carretera N-340 a la altura del término municipal castellonense de Benicàssim.

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Casi a la misma hora, sobre las 02:38 horas, tres personas -dos mujeres y un hombre- han fallecido y dos han resultado heridas en el kilómetro 979 de la autovía A-7 a su paso por Málaga cuando dos vehículos han impactado y uno de ellos ha caído por un barranco. EFE