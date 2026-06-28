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Detenido un conductor temerario tras una persecución policial por el centro de Granada

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Granada, 28 jun (EFE).- Un conductor ha sido detenido en Granada tras una peligrosa huida policial en la que circuló presuntamente bajo los efectos del alcohol, puso en riesgo a peatones y terminó colisionando en la Carrera del Darro de la capital.

Según ha informado este domingo la Policía Local, el incidente se inició tras una llamada ciudadana al 092 que alertaba de un vehículo que habría cometido una infracción en un semáforo en las inmediaciones del Parque de las Ciencias y que, según el alertante, estuvo a punto de atropellar a un peatón.

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Poco después, una patrulla localizó el turismo circulando de forma temeraria. El conductor, en lugar de detenerse, emprendió la huida a gran velocidad por varias vías céntricas de la ciudad, entre ellas la avenida de la Constitución, Gran Vía y Plaza Nueva.

Durante la persecución el vehículo a la fuga obligó a peatones y otros conductores a realizar maniobras evasivas para evitar ser atropellados o colisionar, lo que generó situaciones de riesgo para la seguridad vial.

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La persecución concluyó en la Carrera del Darro, donde el conductor perdió el control del coche y sufrió un accidente. Tras el siniestro, intentó huir a pie, aunque fue finalmente interceptado y detenido por los agentes.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, se encontraba además en permiso penitenciario y viajaba acompañado por su hijo menor de edad.

Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. EFE

(foto)

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