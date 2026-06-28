Debast: una lesión muscular, una “visión positiva” y un esprint contra el tiempo

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- “En un golpeo, al final de un entrenamiento, durante las acciones a balón parado”, ya dentro de la concentración de la selección de Bélgica para el Mundial 2026, el central de 22 años Zeno Debast sufrió una lesión muscular que aún lo mantiene sin jugar en el torneo, en una carrera contra el tiempo de la que ya ve la meta, incluido parcialmente ya en el trabajo con el grupo y cerca de su reaparición, quizá incluso ante Senegal.

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Cuando sufrió el percance, que lo ha apartado no sólo de los tres primeros encuentros del torneo contra Egipto (1-1), Irán (0-0) y Nueva Zelanda (1-5), sino también de los dos amistosos de preparación anteriores (0-2 a Croacia y 5-0 a Túnez), todo se le vino encima.

El defensa del Sporting de Portugal pensó en que el Mundial 2026 estaba en peligro, sufrió un momento difícil cuando recibió los resultados del alcance de la lesión, pero miró hacia adelante. Rudi García, su seleccionador, lo mantuvo en la convocatoria.

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“Desde el primer día, cuando lo supimos, intentamos afrontarlo de forma positiva y empezar a trabajar para este momento, para la vuelta”, expuso en la rueda de prensa de este domingo en Seattle.

No ha podido jugar ningún partido aún de su segundo Mundial. “No diría que sea frustración. Estoy muy contento y agradecido de poder estar aquí y poder formar parte de esto. Naturalmente, como jugador no es fácil ver jugar al equipo, verlo entrenar y pasar día tras día en el gimnasio, pero intento verlo de forma positiva. Estoy agradecido de estar aquí y de poder trabajar duro en mi regreso, con una sensación positiva”, abundó.

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Ha recibido la visita de su familia en Estados Unidos. “Ellos quieren verme jugar, pero fue muy bonito verlos. Durante todas estas semanas, que han sido difíciles, me han apoyado muchísimo. Fue bonito poder verlos”, expuso.

La resonancia del sábado ha sido “positiva”, según explicó el propio jugador.

“Todo va según lo previsto. Me siento bien hoy. Puedo participar parcialmente en el entrenamiento del equipo, así que va bien”, reveló el central, internacional ya en 26 ocasiones con los ‘Diablos Rojos’, con un gol, desde su estreno con 18 años, hace cuatro.

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Debast ya acudió convocado a Catar 2022, pero fue suplente en los tres encuentros de su selección, entonces dirigida por Roberto Martínez. Tiene el debut pendiente en un Mundial. Su retorno a la competición está cerca. “No puedo ponerle una fecha exacta. Creo que trabajamos día a día, según las sensaciones. Intento no meterme demasiada presión, porque esta temporada he tenido varios problemas con lesiones”, expuso.

“La verdad, si dependiera de mí, mañana estaría en el campo. Claro que tengo ganas de jugar, de entrenar, de estar con el grupo…. Pero vengo de una temporada un poco difícil, con algunas lesiones y para mí lo más importante es estar al cien por cien. Creo que solo así podré ayudar al grupo y también a mí mismo, pensando en el resto del torneo y en el comienzo de la próxima temporada. Para mí, eso es lo más importante”, advirtió.

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El club de Debast es el Sporting de Portugal, que también está pendiente de su lesión y su recuperación para el nuevo curso.

Los servicios médicos de su selección y su club están en contacto, con “transparencia”.

“Todos los días los doctores hablan entre ellos. Hay una buena comunicación, y eso es importante para mí”, confirmó el futbolista, pero aún no establece cuándo será su vuelta a la acción: “Depende de lo que digan los médicos. Depende de cómo me sienta”.

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No se descartó, en cualquier caso, para jugar ante Senegal. “Ya veremos. Este domingo es la primera vez que entreno parcialmente con el grupo, así que veremos cuáles son las sensaciones y luego iremos día a día”, valoró.

Y habló de su rival: “Senegal es un muy buen equipo. Creo que tiene buenas cualidades físicas y técnicas. También ganó la Copa África, así que creo que será un buen partido. Sabemos que nosotros también tenemos calidad y, si estamos en buena forma y seguimos en una línea positiva como en nuestro último partido, creo que será un muy buen encuentro”.

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Debast, que de no haberse lesionado probablemente habría sido el titular de la defensa de Bélgica en este Mundial, destacó el rendimiento de su conjunto atrás: “No hemos perdido todavía, así que creo que por ahora todo va bien. Todo el mundo trabaja muy duro”. EFE