De Valverde a Musiala: estrellas cuestionadas tras la fase de grupos del Mundial 2026

Carlos Meneses

East Rutherford (EE.UU.), 28 jun (EFE).- La fase de grupos del Mundial 2026 ha puesto en el disparadero a varias estrellas sobre las que se habían depositado grandes expectativas en sus países.

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Algunas se han despedido a las primeras de cambio del torneo y otras tendrán la oportunidad de resarcirse en los cruces eliminatorios. A continuación, cinco grandes figuras en apuros:

El centrocampista del Real Madrid es uno de los señalados de la debacle de la selección uruguaya, eliminada en un grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

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La prensa de su país le ha acusado de no haber estado a la altura del brazalete de capitán de la Celeste.

Jugó todos los minutos ante Arabia Saudí (1-1) y Cabo Verde (2-2) y fue sustituido en el 57 contra España (0-1). Se va sin goles ni asistencias y con una participación muy por debajo del nivel exhibido en su club.

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Además, según medios locales, fue uno de los futbolistas que se amotinó en vísperas del último partido contra España para protestar por los métodos de trabajo del 'Loco' Bielsa.

El mediapunta del Bayern Múnich fue toda una revelación en Catar 2022.

Sin embargo, cuatro años después, no está ni cerca de su mejor versión. Viene de una temporada marcada por una fractura de peroné y una dislocación de los ligamentos que sufrió hace casi un año en el Mundial de Clubes de la FIFA.

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Reapareció solo 200 días después, en enero pasado.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, reconoció en rueda de prensa que, pese a haber sido titular en los tres partidos de la fase de grupos, Musiala aún está falto de ritmo de competición.

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El extremo inglés cuajó una excelente temporada con el Newcastle, especialmente en la 'Champions League', donde marcó 10 goles y repartió dos asistencias en una docena de partidos.

Esos números le valieron, por un lado, para ganarse la titularidad en la selección inglesa y, por otro, para fichar por el Barcelona por 70 millones de euros fijos más 10 en variables, según la prensa local.

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Sin embargo, no ha empezado con buen pie el Mundial. Fue titular ante Croacia y Ghana, pero participó poco. En el último partido contra Panamá, perdió la titularidad en favor de Marcus Rashford y no jugó un solo minuto.

El atacante de Los Ángeles FC, ganador en el pasado del Premio Puskás de la FIFA y de la Bota de Oro de la Premier League, disputó su cuarta Copa del Mundo con Corea del Sur.

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Es el líder absoluto de su selección, pero en esta ocasión no ha podido llevar al equipo a la siguiente fase, como ocurrió en Catar 2022 cuando lo guió hacia los octavos de final.

El seleccionador Hong Myung-bo se marcó como objetivo llegar a cuartos de final en la edición de 2026, pero ni siquiera ha superado la fase de grupos.

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Son fue titular en los dos primeros partidos contra República Checa y México, pero empezó desde el banquillo en el decisivo duelo frente a Sudáfrica, en el que entró en el descanso, aunque no pudo evitar la derrota de su país y, a la postre, su eliminación.

Ecuador está llamada a ser una de las grandes revelaciones del torneo, apoyada por su sólido sistema defensivo, en el que sobresalen Willian Pacho, central del París Saint-Germain (PSG), y el propio Piero Hincapié, zaguero del Arsenal.

Este último llega, además, después de haberse proclamado campeón de la Premier League y haber sido finalista de la 'Champions'.

La Tri finalmente pasó a dieciseisavos con un histórico triunfo sobre Alemania en la última jornada (1-2), pero en la derrota por la mínima frente a Costa de Marfil Hincapié fue uno de los señalados tras verse superado en todo momento por Yan Diomandé. EFE

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