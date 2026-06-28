Cuenta atrás para retirar la Verja; "Cae el otro muro de Berlín, adiós a las colas"

Alicia López

Gibraltar, 28 jun (EFE).- En apenas dos semanas la verja de Gibraltar, en pie desde hace más de cien años, será historia, y con su desmantelamiento se pondrá fin a años de colas interminables, a veces de hasta cuatro horas, que sufrían los trabajadores que diariamente se desplazaban al peñón; "por fin cae el otro muro de Berlín, adiós a las colas".

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Ese es el sentimiento generalizado que tienen los 15.000 trabajadores transfronterizos, un 80 % españoles, que cruzan la frontera cada día, según asegura a EFE Roberto, el recepcionista de un hotel de Gibraltar, que le ve todo ventajas al derribo de la verja, incluso podrán cotizar en España y acceder a una mejor pensión.

Lo que sí teme es que suban los precios de la vivienda, aún más, en la Línea de la Concepción y aledaños.

Roberto explica que en Gibraltar hay muchas casas vacías y sus dueños están esperando al 15 de julio, cuando entra en vigor provisionalmente el tratado, para ponerlas a la venta y comprarse una más barata en Cádiz y eso, pronostica, va a disparar el coste de las casas.

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Aunque esta nueva situación les genera algo de incertidumbre, sólo el hecho de atravesar la frontera sin control de pasaportes es un gran alivio, cuenta Carmen, que trabaja en una licorería y venta de tabaco: "Un Franco (el dictador) la cerró y otro Franco (Juan, alcalde de la Línea) la va a quitar. Viva Franco", bromea al contar que el regidor ha promovido la contratación de una empresa del municipio para retirar la verja.

Sí cree que van a perder clientela española porque el alcohol y el tabaco van a subir mucho, del 3 a un 17 %, con las medidas de armonización fiscal, pero piensa que no afectará a otros turistas europeos.´

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Precisamente el turismo, junto al 'bunkering'(suministro de combustible en puerto o alta mar), los servicios financieros y las sedes de empresas de juegos de azar 'on line' son las principales fuentes de ingresos de Gibraltar.

Para Elías, propietario de una joyería de la calle principal de Gibraltar, el negocio mayoritario en esta vía, la subida de impuestos no será un problema y eso que también la presión impositiva será similar, pero está convencido de que se compensará con la mayor afluencia de gente.

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"Un 15 % no es mucho y pienso que habrá más negocio", afirma pero lo que sí le preocupa es la seguridad.

La inseguridad, un efecto colateral que temen los gibraltareños Perder la seguridad que tienen ahora los más de 38.000 residentes de Gibraltar (unos 24.000 son "llanitos") es uno de los efectos que más temen por la caída de la verja y que el ministro principal, Fabian Picardo, achaca al efecto "jaula" en el que han vivido tantos años, pero están preparados y han hecho una gran inversión en este capítulo, según el gobierno gibraltareño.

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Ahora la única cárcel que hay sólo tiene una quincena de presos y a quienes cometen delitos graves los trasladan a Reino Unido.

Otra cuestión que preocupa a algunos son los okupas, ya que, como argumenta Carlos, conductor de furgonetas, el que haya tantas viviendas vacías puede ser una tentación.

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Hay un sentimiento extendido de animadversión a ambos lados de la frontera hacia el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, a quien describen con calificativos propios de "una bestia negra" y le acusan de intentar bloquear la frontera durante su mandato (2011-2016) en su pelea por la cosoberanía.

"Ha habido tres pandemias en Gibraltar: Margallo, la covid y el 'brexit'", aseguran fuentes del Gobierno gibraltareño para ilustrar a un ministro cuya actuación dio origen a la creación del Grupo Transfronterizo, que representa a sindicatos y empresarios a ambos lados de la Verja, para "proteger a la gente".

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Era muy difícil llegar a un acuerdo sin tocar la soberanía, afirma Lorenzo Pérez, portavoz de la Pequeña y Mediana Empresa de La Línea, pero "se ha conseguido al 90 %".

Jenique Berllaque, representante del sindicato de profesores gibraltareño, no tiene miedo ninguno al tratado y subraya que la alternativa era un 'hard brexit' y eso hubiera sido "retrógrado".

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Recuerda que tenía 6 años cuando Franco cerró a cal y canto la frontera en 1969 y para ver a su familia en La Línea tenía que coger un ferry a Tánger y de allí otro a Algeciras o cuando un amigo se echó al mar para cruzar a nado el Estrecho porque su padre se moría en La Línea. EFE

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