Espana agencias

Colombia celebra su liderato con un sabor agridulce

Guardar
Google icon

Bogotá, 27 jun (EFE).- Los colombianos celebraron este sábado con un sabor agridulce el empate sin goles de su selección ante Portugal, un resultado que, aunque les impidió cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, les permitió avanzar como líderes del Grupo K del Mundial tras un partido intenso en el que el equipo de Néstor Lorenzo estuvo varias veces cerca del gol.

En el Vive Claro de Bogotá, convertido por unas horas en un gigantesco 'fanzone', miles de aficionados siguieron el encuentro en pantalla gigante en medio de una jornada que combinó fútbol y música, con presentaciones de Aria Vega y Los 33 antes del partido, y otras de Pipe Bueno y Blessd al finalizar el compromiso.

PUBLICIDAD

Desde varias horas antes del pitazo inicial, una marea de camisetas amarillas y azules comenzó a llenar el recinto. El ambiente recordó por momentos al de un concierto multitudinario como el de Shakira de hace unos meses, con banderas, cornetas y aficionados que incluso lucían el rostro y la barba pintados con los colores de Colombia.

Cuando sonó el himno nacional, miles de personas levantaron sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento y, segundos después, el recinto estalló en aplausos y gritos cuando fueron anunciados uno a uno los jugadores de la selección.

PUBLICIDAD

La emoción se trasladó rápidamente al terreno de juego. Apenas en los primeros minutos, un cabezazo de Jhon Córdoba que pasó muy cerca de la portería hizo que los asistentes contuvieran la respiración.

La escena se repitió durante todo el primer tiempo con cada aproximación de James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias.

La ocasión más clara llegó cuando un remate de Arias fue rechazado sobre la línea por Rúben Dias.

Portugal también inquietó y obligó a Camilo Vargas y a los colombianos a mantener el aliento en varias ocasiones, temblando y con las manos juntas en señal de rezo por el miedo de que el balón entrase.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Camilo Vargas siguió transmitiendo seguridad desde el arco, mientras Davinson Sánchez se convirtió en una de las figuras de Colombia al imponerse en varios duelos defensivos, frustrar una llegada clara de Cristiano Ronaldo y sostener el empate cuando Portugal buscó el gol.

La mayor explosión de la noche llegó en el tiempo añadido. Davinson Sánchez conectó de cabeza y envió el balón al fondo de la red, desatando una celebración ensordecedora en el Vive Claro, donde miles de personas se abrazaron convencidas de que Colombia había encontrado el gol del triunfo.

Sin embargo, la alegría apenas duró unos instantes: el VAR terminó anulando la anotación por fuera de juego, dejando al recinto en un silencio de incredulidad.

Todavía hubo tiempo para una última aproximación de Luis Díaz, que volvió a poner de pie a los aficionados con un potente remate, aunque el portero portugués logró quedarse con el balón para sellar el empate.

El pitazo final dejó una celebración contenida.

Los hinchas lamentaron las numerosas oportunidades desperdiciadas y el gol invalidado en el descuento, pero terminaron aplaudiendo a una selección que fue superior por varios tramos del partido y que, con el 0-0, aseguró el liderato del Grupo K con siete puntos y el pase a los dieciseisavos de final.

La fiesta continuó con el concierto de Blessd, que puso el broche final a una noche en la que la satisfacción por avanzar como primeros de grupo terminó imponiéndose al sinsabor de no haber podido derrotar a Portugal. EFE

(foto)(video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Previsión meteorológica del tiempo en Sevilla para este 28 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del tiempo en Sevilla para este 28 de junio

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Un primer gol anulado mengua las expectativas de los uzbekos, quienes se quedan fuera de la siguiente fase del Mundial 2026

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Previsión meteorológica del tiempo en Málaga para este 28 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del tiempo en Málaga para este 28 de junio

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Ninguna de las selecciones ha despuntado en demasía durante el partido, encuentro que se ha producido sin incidencias

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Madrid: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

El enfrentamiento Page-Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE: el presidente autonómico se queda solo en su reclamo de adelanto electoral

La UME española rescata con vida a una segunda persona, tras haber encontrado a la primera después de 72 horas bajo los escombros del terremoto en Venezuela

Feijóo acusa a Sánchez de “caudillismo” por gobernar “contra el Congreso” y desde el PP-M lo critican por “aplaudir el hundimiento del Titanic”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

ECONOMÍA

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

Polémica por el precio de venta de esta masía del siglo XIX: 8 hectáreas y un potencial económico ligado al vino

La mujer de 30 años que ha comprado un lago con dos casas por 370.000 euros: así planea convertirlo en un negocio rentable

Los 6 pueblos costeros en los que aún puedes comprar casas por 100.000 euros en España: zonas alejadas del turismo y con vida local

“El café cuesta 20 céntimos y se vende a 5 euros”: el camarero de un hotel de Ibiza es despedido tras quejarse en TikTok de los altos precios que cobra a los clientes

Una trabajadora lleva a una empresa de congelados a los tribunales y alega que su vida peligró por el frío en el puesto

DEPORTES

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

RD Congo-Uzbekistán, en vídeo: una clasificación inédita y tres goles en 20 minutos clasifican a los congoleños a dieciseisavos

Portugal-Colombia, en vídeo: un Ronaldo en decadencia se atasca contra Los Cafeteros, que se clasifican como primeros de grupo

Croacia-Ghana, en vídeo: el equipo de Luka Modrić vence 2-1 y se clasifica como segundo de grupo, después de Inglaterra

Panamá-Inglaterra, en vídeo: la selección inglesa pasa a dieciseisavos como favorita de grupo con los goles de Kane y Bellingham

Nico Williams, tras conocer su lesión muscular: “Fue una jugada que se podría haber evitado”