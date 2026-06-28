Colombia celebra su liderato con un sabor agridulce

Bogotá, 27 jun (EFE).- Los colombianos celebraron este sábado con un sabor agridulce el empate sin goles de su selección ante Portugal, un resultado que, aunque les impidió cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto, les permitió avanzar como líderes del Grupo K del Mundial tras un partido intenso en el que el equipo de Néstor Lorenzo estuvo varias veces cerca del gol.

En el Vive Claro de Bogotá, convertido por unas horas en un gigantesco 'fanzone', miles de aficionados siguieron el encuentro en pantalla gigante en medio de una jornada que combinó fútbol y música, con presentaciones de Aria Vega y Los 33 antes del partido, y otras de Pipe Bueno y Blessd al finalizar el compromiso.

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Desde varias horas antes del pitazo inicial, una marea de camisetas amarillas y azules comenzó a llenar el recinto. El ambiente recordó por momentos al de un concierto multitudinario como el de Shakira de hace unos meses, con banderas, cornetas y aficionados que incluso lucían el rostro y la barba pintados con los colores de Colombia.

Cuando sonó el himno nacional, miles de personas levantaron sus teléfonos móviles para inmortalizar el momento y, segundos después, el recinto estalló en aplausos y gritos cuando fueron anunciados uno a uno los jugadores de la selección.

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La emoción se trasladó rápidamente al terreno de juego. Apenas en los primeros minutos, un cabezazo de Jhon Córdoba que pasó muy cerca de la portería hizo que los asistentes contuvieran la respiración.

La escena se repitió durante todo el primer tiempo con cada aproximación de James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias.

La ocasión más clara llegó cuando un remate de Arias fue rechazado sobre la línea por Rúben Dias.

Portugal también inquietó y obligó a Camilo Vargas y a los colombianos a mantener el aliento en varias ocasiones, temblando y con las manos juntas en señal de rezo por el miedo de que el balón entrase.

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El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Camilo Vargas siguió transmitiendo seguridad desde el arco, mientras Davinson Sánchez se convirtió en una de las figuras de Colombia al imponerse en varios duelos defensivos, frustrar una llegada clara de Cristiano Ronaldo y sostener el empate cuando Portugal buscó el gol.

La mayor explosión de la noche llegó en el tiempo añadido. Davinson Sánchez conectó de cabeza y envió el balón al fondo de la red, desatando una celebración ensordecedora en el Vive Claro, donde miles de personas se abrazaron convencidas de que Colombia había encontrado el gol del triunfo.

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Sin embargo, la alegría apenas duró unos instantes: el VAR terminó anulando la anotación por fuera de juego, dejando al recinto en un silencio de incredulidad.

Todavía hubo tiempo para una última aproximación de Luis Díaz, que volvió a poner de pie a los aficionados con un potente remate, aunque el portero portugués logró quedarse con el balón para sellar el empate.

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El pitazo final dejó una celebración contenida.

Los hinchas lamentaron las numerosas oportunidades desperdiciadas y el gol invalidado en el descuento, pero terminaron aplaudiendo a una selección que fue superior por varios tramos del partido y que, con el 0-0, aseguró el liderato del Grupo K con siete puntos y el pase a los dieciseisavos de final.

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La fiesta continuó con el concierto de Blessd, que puso el broche final a una noche en la que la satisfacción por avanzar como primeros de grupo terminó imponiéndose al sinsabor de no haber podido derrotar a Portugal. EFE

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