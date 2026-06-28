Coello vuelve a reinar en su casa, junto a Tapia, en el Premier Pádel P2 de Valladolid

Inés Morencia

Valladolid, 28 jun (EFE).- Arturo Coello ha vuelto a brillar en su casa, ante su gente, junto a Agustín Tapia, al volver a ganar el Oysho Valladolid Premier Pádel P2 ante Alejandro Galán y Fede Chingotto, quien no llegaba en las mejores condiciones físicas a la final.

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Se repetía la final del pasado año entre el vallisoletano Coello y Tapia -que ganaron en semifinales a Juan Lebrón y Leo Augsburger por un doble 6-4- y la pareja formada por Ale Galán y Fede Chingotto, que sufrieron más para imponerse a Fran Guerrero y Javi Leal por 6-4, 1-6 y 6-3.

Era la trigesimoséptima vez que se enfrentaban ambas duplas, con un balance de 23 a 13 para Coello-Tapia, que ya se llevaron la edición anterior del torneo vallisoletano y que, al ser los números uno, partían como favoritos.

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Pero quedó claro que todos se conocían bien y que cualquier error podía pagarse caro. El objetivo de ambas parejas era controlar la red, y lucharon con uñas y dientes para conseguirlo y aprovechar los bloqueos y las voleas.

Cada uno fue ganando sus servicios, hasta que llegó el décimo juego, en el que el vallisoletano y el argentino lograron una rotura que les dio el set (6-4) y, con él, una importante ventaja para revalidar el título.

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La siguiente manga comenzó con la misma igualdad, pero Chingotto volvía a verse afectado físicamente y tuvo que requerir atención médica en el quinto juego, tras superar una rotura de sus rivales.

Pero ese 'break' llegaría en el octavo juego, precisamente, con Chingotto al servicio, y que remataron los números uno con el servicio de Tapia, para rematar el encuentro con un 6-3, y llevarse el triunfo en la Plaza Mayor de Valladolid. EFE

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