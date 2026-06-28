Cientos de aficionados ovacionan a Brasil en su llegada a Houston

Houston (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Cientos de aficionados brasileños ovacionaron este sábado a Brasil en su llegada a Houston, donde la Canarinha disputará este lunes contra Japón los dieciseisavos de final del Mundial.

Brasil se entrenó en la mañana de este sábado en Nueva Jersey y viajó por la tarde a Houston, donde se aloja en el hotel Hyatt Regency Houston Galleria.

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Neymar Junior fue uno de los jugadores más esperados por los aficionados brasileños, que se reunieron en la zona del hotel con horas de antelación respecto a la llegada de sus ídolos.

El Brasil-Japón se disputará el lunes a las 12.00 locales en el NRG Stadium de Houston, un estadio con techo y aire acondicionado que garantiza competir con 22 grados de temperatura pese a los más de 35 grados del exterior. EFE

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