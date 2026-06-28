Científicos españoles arrojan luz sobre los largos desplazamientos del jaguar en Amazonas

Antonio Martín

Alicante, 28 jun (EFE).- Científicos de las universidades del País Vasco y de Alicante han observado que los desplazamientos del jaguar en el Amazonas brasileño pueden ser mucho más largos de lo que se pensaba a partir del recorrido de un macho geolocalizado por GPS.

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'Gaspar' es un jaguar adulto de 8 años y 92 kilogramos que el 11 de noviembre de 2024 inició un viaje de 2.122 kilómetros durante 381 días desde la región de Araguaia en dirección suroeste, que abarca la frontera del Amazonas hasta el Cerrado Interior, en el centro de Brasil.

Con la participación de las universidades de Dublín y Sao Paulo, a Gaspar se le colocó un collar GPS que registraba su ubicación cada 60 minutos y su desplazamiento "sin precedentes" quedó registrado a través de más de 5.000 localizaciones de GPS hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando se perdió la señal.

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Un viaje que arroja cifras como que se movió una media de 9,76 kilómetros al día a una velocidad media de 0,407 km/h en un episodio de dispersión que los científicos ven "inusualmente largo y sostenido" en el tiempo.

Los resultados del estudio a partir de su recorrido han sido publicados en la prestigiosa revista 'Ecology', editada por la Ecological Society of America, por Jon Morant (Universidad del País Vasco, Álava /University College Dublin, Dublín), Esther Sebastián-González (Univ. Alicante), Leandro Reverberi Tambosi (Univ. Sao Paulo) y por los también investigadores brasileños Francesca Belem Lopes Palmeira, Douglas dos Santos Silva, Tiago J. Silveira, Anah T.A. Jácomo y Leandro Silveira.

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Del comportamiento de 'Gaspar' se deduce que, frente a la idea de que los jaguares aparentemente territoriales se desplazan poco con breves ráfagas de alto movimiento diario, en realidad las distancias que cubren pueden no ser tan reducidas y que, por lo tanto, "los diseños tradicionales de las áreas protegidas pueden ser insuficientes para especies que exhiben patrones de movimiento tan extensos", según Jon Morant.

El estudio trata de aportar luz a la conservación tanto del jaguar como de otras especies de grandes carnívoros y apunta que hay que ir más allá de los paradigmas actuales de gestión espacial basados en datos limitados del área de distribución que, a menudo, descuidan los movimientos de larga distancia.

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A partir de la constatación de que los corredores actuales para estas comunidades de animales son "vitales" y que estos carnívoros se adaptan a los paisajes transformados por la acción humana, los científicos proponen que hay que ir más allá y facilitar marcos de conservación "transnacionales" donde el paisaje modificado por el hombre para cultivos y pastizales sea "permeable" para el paso seguro de los animales en dispersión.

Siempre evitando que estos animales sean cazados o perseguidos ni que se enfrenten a barreras artificiales "insuperables" puesto que "los esfuerzos deben centrarse en reducir el riesgo de mortalidad, por ejemplo mediante programas de coexistencia para garantizar la conectividad, incluyendo medidas para reducir las muertes como represalia a los ataques al ganado, la caza, el envenenamiento e, incluso, el agotamiento de las presas principales por la sobrecaza".

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El estudio constata que los recientes avances legislativos en Brasil ofrecen "cierto optimismo" para mantener las vías de conectividad esenciales para movimientos como los de Gaspar, en un contexto en el que se está reduciendo drásticamente la masa forestal amazónica.

Se desconoce si el movimiento de Gaspar puede estar influenciado por factores ecológicos como la distribución de los recursos, las oportunidades de apareamiento, las perturbaciones antropogénicas o la pérdida de territorio por un competidor, pero sí se ha constatado que supone un "récord". EFE

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