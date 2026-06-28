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Castilla y León sigue en riesgo de incendios, pendiente de Pradela y Congosto en León

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Valladolid, 28 jun (EFE).- Castilla y León continúa en riesgo de incendios forestales, alto o muy alto en Segovia y moderado en el resto, ha indicado la Consejería de Medio Ambiente y Energía en redes sociales.

Este domingo, en el que se esperan fuertes lluvias y tormentas en la zona norte y este de la comunidad, arranca con cinco fuegos activos, dos de gravedad, ambos en la provincia de León: Pradela, que se elevó la pasada noche al nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), y Congosto, que se mantiene en IGP 1.

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La reproducción de varios focos a lo largo de la jornada del sábado hizo que el incendio de Pradela, declarado el 24 de junio por rayos, pasara de estar estabilizado por la mañana a activarse por la tarde, y obligar a la Junta de Castilla y León a activar primero el nivel 1 del IGP y, a las 22:22, el nivel 2, por amenaza seria para la población.

Finalmente, el trabajo de fuego técnico eliminó esa amenaza, si bien el Cecopi acordó confinar a la pedanía de Cela (Villafranca del Bierzo), con diez vecinos residentes, como medida de precaución; el operativo se reforzó hasta alcanzar el medio centenar de profesionales, entre cuadrillas de tierra, autobombas y buldócer, agentes medioambientales y un técnico.

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En estos momentos, la plataforma de información sobre incendios forestales de Castilla y León mantiene el fuego de Pradela en IGP 2 y el de Congosto, también en León y otro de los que más ha preocupado estos días, en IGP 1, dado que la complejidad del terreno dificulta las labores de extinción aunque la evolución ha sido favorable.

Hay otros tres incendios activos, pero sin riesgo, también en León, y tres estabilizados, entre ellos, los de Vega de Valcarce y San Vicente que, después de haber sido declarados de gravedad potencial 1, este sábado se dieron por estabilizados gracias a la buena evolución por las labores de trabajo nocturno.

La lista se cierra con dos fuegos controlados, ambos en Burgos. Y la extinción esta mañana de otro en León.EFE

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