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Carreño: "Me gustaría retirarme habiendo ganado algún partido en Wimbledon"

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Londres, 28 jun (EFE).- Pablo Carreño, número 71 del ranking ATP, remarcó su deseo por ganar su primer partido en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa sobre hierba, después de perder los siete enfrentamientos que ha disputado en All England.

"Me gustaría retirarme del tenis habiendo ganado algún partido en Wimbledon. Al final es una cosa anecdótica porque en otros torneos de hierba he hecho cuartos y semifinales. Aquí nunca he conseguido ganar un partido. También es verdad que casi siempre he tenido sorteos complicados y eso me ha perjudicado. Esperemos que este año pueda romper esa estadística y ganar mi primer partido", expresó Carreño, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021, a EFE en el día de medios del torneo.

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"Me encuentro muy bien y con confianza después del gran resultado en Roland Garros. Es una superficie completamente diferente, pero vengo con buenas sensaciones. Llevó una semana entrenando aquí y tengo la oportunidad de hacer un gran partido el lunes contra Shapovalov (Denis), que no es un rival sencillo. Voy a dar lo máximo porque si le quiero ganar voy a tener que jugar muy bien", añadió.

El asturiano, de 35 años, realizó un gran papel en Roland Garros al caer en la cuarta ronda ante su compatriota Rafa Jódar, pero llega al torneo británico sin haber competido en ningún torneo previo en hierba.

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"Está claro que lo idóneo hubiese sido jugar torneos. No voy a tener casi descanso antes del US Open porque voy a jugar en Umag (Croacia) y en Estoril (Portugal). Tengo casi 34 años, una familia con la que me gusta estar y decidimos no jugar torneos en una superficie que no es la mejor para mí. Por eso he descanso para afrontar de la mejor manera el resto de la temporada", explicó el tenista, que confesó que lo más complicado de la adaptación son los apoyos, los botes y los efectos.

Carreño, que llegó a ser número 10 del mundo, ha estado lastrado estos últimos años por una lesión en el codo, que incluso le llevo a pensar en una retirada.

"Con el tema de la lesión del codo me tuvo mucho tiempo parado y te llegas a plantear el dejarlo porque no acaba de encontrarme mejor. No quería que me retirara una lesión y eso fue lo que me motivo a seguir luchando e intentarlo de nuevo", subrayó

"Antes de la lesión, si me dicen que tengo este ranking, no estaría satisfecho. Estar rondando el top100 hace unos meses era muy duro porque tenía que estar pensando en los cortes de los grandes torneos y ver si tenía que jugar las previas. Ahora que puedo entrar a cuadro me facilita las cosas. Si me respetan las lesiones, sigo jugando bien y completó el año, puedo mejorar el ranking. Espero llegar al top50, aunque no es cerca del top10 en el que estaba antes de la lesión", declaró. EFE

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