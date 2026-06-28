Espana agencias

Canadá y Sudáfrica abrazan juntos la historia ante afición entregada en su pase inédito

Guardar
Google icon

Inglewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Una marea de aficionados canadienses y sudafricanos acudieron este domingo al Estadio de Los Ángeles para apoyar a sus equipos, quienes por primera vez clasificaban a una fase eliminatoria del Mundial.

Liderados por Joyce 'Mama Joy', una de las aficionadas más emblemáticas y reconocidas del deporte en Sudáfrica, decenas de aficionados avisaban de su llegada al recinto para animar a los Bafana Bafana.

PUBLICIDAD

Entre atuendos llenos de color, banderas en alto y el rugido constante de las vuvuzelas, Jason seguía se encontraba entre ese grupo que venía a aportar la energía necesaria para contagiar una fiesta que no tardó en volverse colectiva.

"Yo vengo de la costa este, pero otros colegas viven aquí (en Los Ángeles), otros vienen desde México. Venimos de todos lados, de Nueva York, de Toronto. Esperamos una victoria, nada más que eso ", dijo a EFE.

PUBLICIDAD

A su lado, Harry, un estadounidense residente en la ciudad Burbank, colindante con Los Ángeles, no tardó en sumarse a la fiesta sudafricana.

"Compré mi billete ayer, en realidad venía a este partido siendo neutral, pero cuando llegaron los sudafricanos, ahora los apoyo a ellos por la vibra que transmiten", dijo a EFE.

Minutos después de la llegada en masa de lo Bafana Bafana, decenas de canadienses también quisieron hacerse notar también al ritmo de cánticos de ánimo en favor de Canadá

A su encuentro, los cánticos africanos se mezclaron con el entusiasmo de los seguidores canadiense en un estallido de abrazos que demostraban que rivalidad se queda en la cancha. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Un plato con una textura muy llamativa y fácil de hacer

Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Las 3 plantas que deberías tener en tu cuarto para dormir mejor, según un jardinero: “Absorbe el 90% de monóxido de carbono y las porquerías que sueltan los muebles”

El experto asegura, frente a los mitos populares, que las plantas “no te roban el oxígeno por la noche”

Las 3 plantas que deberías tener en tu cuarto para dormir mejor, según un jardinero: “Absorbe el 90% de monóxido de carbono y las porquerías que sueltan los muebles”

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

La clave está en que la medida haya sido aprobada correctamente por la comunidad y figure en sus normas internas o en acuerdos válidamente adoptados por la junta de propietarios

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina

Es una opción sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

ECONOMÍA

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

DEPORTES

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial