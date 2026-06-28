Buscan a un hombre de 84 años desaparecido desde la noche del sábado en Riaza (Segovia)

Segovia, 28 jun (EFE).- El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha activado un operativo para coordinar la búsqueda de un hombre de 84 años que permanece desaparecido desde la noche del sábado en la localidad segoviana de Riaza.

El dispositivo está dirigido por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, que ha movilizado un Puesto de Mando Avanzado Apolo, junto con un técnico de coordinación y efectivos de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

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En las labores de búsqueda participan también agentes medioambientales, bomberos de la Diputación de Segovia y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a distintas especialidades.

Además, se han incorporado cerca de treinta voluntarios de Protección Civil de las agrupaciones de Cuéllar, Encinillas, Riaza, San Ildefonso y Segovia, así como miembros de la Asociación Segovia Asistencia Emergencias y Rescate Protección Civil, que colaboran con ocho vehículos en el rastreo de la zona. EFE

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