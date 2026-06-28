Bellingham: "Harry Kane es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos"

East Rutherford (EE.UU.), 27 jun (EFE).- Jude Bellingham, autor de un gol y una asistencia en la victoria por 0-2 sobre Panamá en el Mundial 2026, afirmó este sábado que desde su punto de vista Harry Kane "es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos".

"Es un honor jugar con él. Para mí, es el mejor jugador de Inglaterra de todos los tiempos", declaró el centrocampista del Real Madrid en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde el equipo de Thomas Tuchel se aseguró pasar a dieciseisavos como líder del Grupo L.

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Bellingham reveló que en los últimos cinco años ha construido una "buena relación" con el delantero del Bayern Múnich, especialmente después del Mundial de Catar 2022.

"Es el que más ha aparecido, más que nadie, más que cualquier jugador de Inglaterra, y por eso es bastante fácil jugar con él, con toda honestidad. Está en un nivel, en este momento, que es simplemente increíble. No dudas de él en absoluto en cuanto a si está participando o si no lo está. Sabes que va a marcar la diferencia en el partido y hoy lo volvió a hacer", destacó.

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Kane marcó hoy el segundo gol para los ingleses a pase de Bellingham y se convirtió en el máximo goleador de los Three Lions en Copas del Mundo, con once tantos, superando a Gary Lineker.

Por otro lado, el exjugador del Borussia Dortmund dijo desconocer si está en su mejor nivel.

Preguntado sobre si se siente con más confianza con respecto a su última temporada en el Real Madrid, puntualizó que en su club ha jugado "un poco diferente", en una posición más retrasada.

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"Y con Inglaterra un poco más como diez u ocho más alto. Pero a mí me da igual dónde juego en el campo, yo quiero jugar bien para mi equipo", añadió.

Sobre el partido contra Panamá, Bellingham reconoció que en la segunda mitad el combinado inglés estuvo "un poco más fino y clínico", lo que tuvo un efecto directo en su juego.

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"Nos dimos cuenta de que nos quedaban un par de marchas más por poner, después de un comienzo regular en la primera mitad", apuntó.

Asimismo, se mostró satisfecho con acabar líderes de grupo, su primer objetivo para este Mundial 2026.

"Hoy era importante conseguir la victoria porque queremos tener un poco el control de nuestro destino en cuanto a la ruta, dónde jugamos. Sé que algunas personas ya han hecho planes, así que fue agradable para que no tengan que cancelar nada", expresó. EFE

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(foto)(vídeo)