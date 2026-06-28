Baja la intensidad del fuego que obligó el confinamiento de un pueblo leonés, ya levantado

Ponferrada (León), 28 jun (EFE).- La evolución favorable de las condiciones meteorológicas durante la madrugada, junto con el trabajo nocturno del operativo, han permitido rebajar a Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR 1) el incendio de Pradela (León) y se ha levantado también el confinamiento preventivo de los vecinos de la pedanía de Cela.

En la reunión del Cecopi celebrada este domingo por la mañana se ha acordado levantar el confinamiento a los vecinos, una decena de residentes, y dado que ya no existe peligro ni para la población ni para ninguna infraestructura se ha decidido también rebajar el nivel de gravedad potencial, que anoche se elevó a IGP 2 ante esa amenaza seria a la población de Cela.

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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha explicado en un audio remitido a los medios de comunicación tras la reunión, que sí existen algunos puntos calientes en los que el operativo seguirá trabajando a lo largo de la jornada, ya con la incorporación de los medios aéreos, que por la noche no pueden trabajar.

En estos momentos, el operativo está compuesto por cuatro autobombas, tres agentes medioambientales, tres técnicos, ocho cuadrillas de tierra, dos helicópteros, tres cuadrillas helitransportadas, el helicóptero de coordinación, un avión de carga en tierra, la Brif de Laza y un Foca.

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Mientras tanto, el incendio de Congosto continúa siendo el que más preocupa a los servicios de extinción y se mantiene en IGR 1, con un despliegue de 38 medios. Los trabajos se centran en asegurar el perímetro y evitar reactivaciones en una zona de especial complejidad por la orografía del terreno.

En estos momentos, en León hay activos otros tres incendios, pero sin riesgo, y siguen estabilizados tres, entre ellos, los de San Vicente y Vega de Valcarce que este sábado bajaron de IGP 1.

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El operativo vigila posibles reactivaciones y puntos calientes, en unos fuegos que el delegado ha recordado que tienen amplio perímetro, lo que puede complicar en algún momento las labores de extinción.EFE

mig-pcr